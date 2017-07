Nach über 30 weltweit erfolgreichen Jahren in der Musikindustrie, hatte der Eigentümer des internationalen Top Labels Roadrunner Records,

Cees Wessels

, dieses im Jahr 2012 an Warner Music verkauft. Seither entdeckte er den Buchmarkt für sich, übernahm in den vergangenen fünf Jahren den

Overamstel Buchverlag

und baute selbigen in den Niederlanden massiv aus. So konnte Overamstel im Jahr 2016 mit über 200 Buchveröffentlichungen in Benelux große Erfolge verbuchen.





