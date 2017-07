Neben Live-Konzerten von Phil Rudd, John Diva & The Rockets Of Love, Trollfest und vielen weiteren Künstlern bieten die Hamburg Metal Dayz auch ein bunt es Rahmenprogramm. Am Freitag, dem 22. September, kann man bei einer gemütlichen „Beercrate Session“ Sodom-Frontmann Tom Angelripper die Fragen stellen, die einem schon immer auf der Zunge brannten: Was seine liebsten Coversongs sind, wie seine Zeit vorm Thrashmetal als Bergmann war, wie er Teil des Musikbusiness wurde und was er an der Branche kritisiert – alles ist erlaubt. Oder man lauscht einfach nur, wenn Autor Hannes Finkbeiner aus „Jogginghosen-Henry“ vorliest, dem ersten Metal-Festival-Roman mit jeder Menge Bier, Bums und Herz. Am Metal Dayz Samstag, dem 23. September, geht es genauso spannend weiter. Von der Kriminalpsychologin und Straftätertherapeutin Lydia Benecke gibt es den Vortrag „Teufelswerk oder Hexenjagd“ – darin geht es um das Bild von Gruftis in den Medien und echte Satans-Verbrechen. Marock Bierlej kann zwar kein Instrument spielen, dafür aber mit Worten. Von ihm gibt es unterhaltsam-spannende Metal-Slam-Poetry.

Holger Hübner und Thomas Jensen, die Masterminds vom Wacken Open Air, lassen es sich nicht nehmen für eine Talkrunde auch vor Ort zu sein. Und richtig metallisch aktiv kann man beim Shout-Workshop mit Thomas Fischer werden. Heiserkeit adé! Weitere Punkte des Rahmenprogramms werden bald veröffentlicht. Tagestickets sind für 35 Euro (zzgl. Gebühren) erhältlich–Zwei-Tages-Tickets bekommt man natürlich auch (60 Euro zzgl. Gebühren). Die Karten gibt es unter www.metaltix.com oder der Metaltix – Hotline 04827-999 666 66. Hamburg Metal Dayz 2017 in Kooperation mit dem Reeperbahn Festival, EMP, der Wacken Foundation und Seaside Touring; präsentiert von Radio Bob und dem Metal Hammer: Knorkator, Sodom, Phil Rudd, Der Weg einer Freiheit, John Diva & The Rockets Of Love, Any Given Day, Trollfest, Spoil Engine, tuXedoo, Dool, Taste Of Greed, Walking Dead On Broadway und Exit Eden

Quelle: www.ics-int.com

