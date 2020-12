Ozzy Osbourne: Ehefrau Sharon positiv auf Coronavirus getestet

Sharon Osbourne, seit dem 4. Juli 1982 die rechtmäßige Ehefrau von Madman Ozzy Osbourne, ist positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden, wie die britische Musikmanagerin selbst vor wenigen Stunden über ihren Instagram-Account und über Twitter bekannt gab.

Sharon Osbourne war bereits bei Black Sabbath als Managerin tätig und übernahm auch bei den Soloaktivitäten ihres Mannes diese Rolle. Des Weiteren rief sie 1996 das Ozzfest-Festival ins Leben und hatte seit 2006 ihre eigene TV-Show, The Sharon Osbourne Show. In den Jahren 2008/2009 war sie Moderatorin der US-Show Charm School: Rock of Love Girls und war zudem in verschiedenen Jahren Jurorin bei den britischen und US-amerikanischen Castingshows X Factor und America’s Got Talent und Gastjurorin bei The Masked Singer. Die gesamte Familie, inklusive der drei gemeinsamen Kinder Aimee Rachel, Kelly Lee und Jack, wurde seit 2002 mit der MTV-Reality-Show The Osbournes bekannt. Aktuell tritt Sharon bei der US-Sendung The Talk auf, bei der an jedem Werktag verschiedene Moderatorinnen über aktuelle Themen diskutieren.

Doch zuallererst war die heute 68-jährige Ehefrau ein ruhender Pol für ewigen Madman Ozzy, auch wenn sie sich oft und gerne selbst präsentierte. Sie half Ozzy über seine Suchterkrankungen und diverse andere Krankheiten hinweg und brachte seine Solokarriere in Gang. 2002 erkrankte sie dann selbst schwer an Darmkrebs, gilt aber heute als geheilt.

Nun hat sie sich mit dem Coronavirus infiziert und erholt sich nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt getrennt von ihrem Ehemann. Ihre TV-Show pausiert momentan. Auch Ozzy, der an Parkinson erkrankt ist, sei getestet worden, doch bisher wären die Tests bei ihm glücklicherweise negativ gewesen. Nach Beginn der Corona-Krise hatte Ozzy sich sofort in häusliche Quarantäne begeben, doch die nutzt natürlich wenig, wenn andere Familienmitglieder ihr gewohntes Leben weiterführen.