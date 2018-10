Am 16. November erscheint das neue Album „Circles“ von P.O.D.! Nun stehen auch die Livedates für eine Europa Tour von Februar – März 2019 mit Alien Ant Farm und Special Guests ’68 fest! Dazu gibt mit „Listening For The Silence“ einen weiteren Track vorab aus dem neuen Album, hier zu hören: https://youtu.be/4_9aFCPv-Yk



P.O.D. genießen seit über 25 Jahren eine Popularität, um die sie viele andere Bands beneiden. Sowohl mit jüngeren Songs wie Lost In Forever oder Beautiful als auch mit älteren Hits wie Alive, Youth Of The Nation oder Boom zählt die Gruppe nach wie vor zu den Grundpfeilern des Rock Radios. Das Quartett aus San Diego hat bereits auf den größten Festivals der ganzen Welt gespielt: Download, Hellfest, Rock On The Range, River City Rockfest, Carolina Rebellion und das Aftershow Festival sind nur einige davon. Des Weiteren tourten sie gemeinsam mit In This Moment, Prophets Of Rage, Shinedown und Five Finger Death Punch.

Ein wichtiger Teil ihres Erfolgsrezepts war es, sich nie in eine Schublade stecken zu lassen. „Wenn man unsere Songs vergleicht, merkt man, dass wir uns nie auf einen einzigen Musikstil fokussiert haben.“, sagt Frontmann Sonny Sandoval. „Wir haben mal mit Reggae-, mal mit Punkrockelementen gespielt. Wir haben jazzige Songs geschrieben oder mit Loops experimentiert.“

Neben dem Video zu Rockin‘ With The Best und dem Titeltrack zum kommenden Album Circles gibt es nun auch einen Album Trailer vorab, hier zu sehen…

Album Trailer: https://youtu.be/V2usnJS6jls

Pre-Listening Titelsong: https://youtu.be/TKMrGbh9Hm8

Video „Rockin‘ With The Best“: https://youtu.be/P4Wufxh8990

P.O.D.s zehntes Studioalbum Circles (VÖ 16.11.2018) ist ein großer Sprung nach vorne. Die Band beschloss, ihren kreativen Prozess drastisch zu verändern und holte das Produzentenduo Heavy aus Los Angeles mit ins Boot. “Wir begannen mit unseren typischen Gitarrenriffs. Auf manchen Songs fügten sie dann Ambient-Elemente hinzu, die die Stücke komplett anders klingen ließen.“ freut sich Sandoval. „Oder wir ließen ein schweres Riff eher hookig klingen. Auch gesanglich hat sich Einiges verändert. Diesmal sind sogar dreistimmige Harmonien in den Refrains und Versen zu hören.“

Das Ergebnis klingt modern und trotzdem immer noch typisch nach P.O.D.! „Dieses Mal sollte alles frisch wirken.“, sagt Sandoval. „Wir wollten uns nicht zurückhalten, nur um besonders oldschool zu klingen. Wir arbeiteten mit Samples und holten einen extra Keyboarder ins Studio.“ Sandovals langjährige Bandkollegen – Leadgitarrist Marcos Curiel, Bassist Traa Daniels und Schlagzeuger Wuv Bernado – waren von Beginn von dieser Idee angetan.

Viele Songs auf Circles sind optimistisch und inspirierend. Der Titeltrack beschreibt den Versuch, aus einer ungesunden Spirale auszubrechen, in der mancher glaubt, festzustecken. „Auf Circles haben wir uns keine Grenzen gesetzt oder gedacht ‚Hey, wir müssen aber das Metal- oder Hardcore- oder Punkpublikum erfreuen.“, sagt Sandoval. „Wir wollten einfach Songs schreiben und spielen, von denen wir glauben, dass sie für ein neues Publikum relevant und eingängig genug sind. Gleichzeitig wollen wir uns treu bleiben. Wir touren und machen Musik, weil es den Leuten, die uns hören und besuchen, etwas bedeutet.“, fügt er hinzu. „Wir sind demütig und dankbar für die Leute, die immer noch Spaß an uns haben.“

Europa Tour von Februar – März 2019 mit Alien Ant Farm and Special Guests ’68:

15 Feb Garage, Saarbrucken, GERMANY

16 Feb Rock Planet, Pinarella Di Cervia, ITALY

17 Feb Dynamo, Zurich, SWITZERLAND

19 Feb Backstage, Munich, GERMANY

20 Feb Essigfabrik, Cologne, GERMANY

21 Feb Amanger Bio, Copenhagen, DENMARK

23 Feb Trix, Antwerp, BELGIUM

24 Feb Melkweg Max, Amsterdam, THE NETHERLANDS

26 Feb Lemon Grove, Exeter, UK

27 Feb O2 Academy, Bristol, UK

28 Feb Waterfront, Norwich, UK

01 Mar O2 Academy, Oxford, UK

02 Mar O2 Kentish Town Forum, London, UK

03 Mar O2 Academy, Newcastle, UK

05 Mar The Garage, Glasgow, UK

06 Mar The Welly, Hull, UK

07 Mar O2 Institute, Birmingham, UK

09 Mar Rock City, Nottingham, UK

10 Mar O2 Ritz, Manchester, UK

12 Mar Dolans, Limerick, IRELAND

13 Mar Limelight, Belfast, UK

14 Mar Button Factory, Dublin, IRELAND

