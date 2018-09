Nach ihrem triumphalen Liveset in der Saint Vitus Bar, das vom Kerrang! Magazin live über die sozialen Medien gestreamt wurde, hat das aus Arkansas stammende Progressive Doom-Quartett PALLBEARER nun eine außergewöhnliche Coverversion des PINK FLOYD-Klassikers ‚Run Like Hell‚ veröffentlicht. Der Track ist Teil einer Compilation, die dem Kultalbum »The Wall« Tribut zollt. Die von Magnetic Eye zusammengestellte Sammlung hört auf den Namen »The Wall [Redux]« und wartet u.a. auch mit Beiträgen von THE MELVINS, MARK LANEGAN, RUBY THE HATCHET sowie MARS RED SKY auf. Hier könnt Ihr euch den Song auf Spotify anhören: open.spotify.com/track/6SBDtPZIxl4aqkKYPUE2fu

Holt euch die Compilation hier: reduxrecords.bandcamp.com/album/the-wall-redux-3

Die Band hat sich kürzlich mit Audiotree zusammengetan, um ein spezielles Livevideo für ihren neuen Track ‚Dropout‘ aufzunehmen. Zu sehen gibt es dieses hier: https://www.youtube.com/watch?v=Qq1pWl-ObjE

Holt euch ‚Dropout‘ in digitaler Form: http://nblast.de/PallbearerDropout

‚Dropout‘ folgt ihrem viel gelobten aktuellen Album »Heartless«, das zwischen Juni und August 2016 im Fellowship Hall Sound Studio in Little Rock, Arkansas komplett auf analogem Band aufgenommen wurde. Das Album wurde von PALLBEARER produziert und vom renommierten Produzenten Joe Barresi (TOOL, THE MELVINS, QOTSA, FU MANCHU) gemischt. Jason Weinheimer und Zach Reeves kümmerten sich um die Technik, gemastert wurde die Platte von Grammy-Gewinner Dave Collins (BLACK SABBATH, ALICE COOPER, SOUNDGARDEN).

Holt euch »Heartless« jetzt: http://nblast.de/PallbearerHeartlessNB

Hier gibt es »Heartless« digital: http://nblast.de/PallbearerDigital

Mehr zu »Heartless«:

‚I Saw The End‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DNl_18Kr56g

‚Thorns‘ OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=WmfKPB7AGDc

PALLBEARER live:

w/ TRIBULATION

18.09. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

19.09. USA Minneapolis, MN – Turf Club

21.09. USA Denver, CO – Bluebird Theater

22.09. USA Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

24.09. CDN Calgary, AB – Dickens

25.09. CDN Edmonton, AB – Starlite Room

27.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

28.09. USA Seattle, WA – El Corazon

29.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

01.10. USA San Francisco, CA – Slim’s

03.10. USA Phoenix, AZ – The Rebel Lounge

05.10. USA Austin, TX – Barracuda

06.10. USA Dallas, TX – Trees

07.10. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

13.10. USA San Bernardino, CA – Glen Helen Amphitheater

Kommentare

Kommentare