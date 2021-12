Panzerchrist – Soul Collector (Re-Release)

Artist: Panzerchrist

Herkunft: Aarhus, Dänemark

Album: Soul Collector

Spiellänge: 33:07 Minuten

Genre: Death Metal Metal

Release: 20.10.2021 Emanzipation Production / Re-Release (Original 2000 ( Mighty Music)

Label: Emanzipation Productions

Link: https://www.facebook.com/pages/Panzerchrist/24836243997

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Reno Killerich

Gitarre, Bass (Track 1, 6, 7, 8) – Michael Kopietz

Gitarre – Michael Enevoldsen

Bass (Track 2, ,3 ,4, 5) – Karina Bundgaard5

Gesang – Bo Summer

Gastmusiker:

Gitarre (Track 1, 7, 8) – Tore Mogensen

Gitarre (Track 4) – Tue Madsen

Gesang (Track 7) – Kenny Nielsen und Michael Kopietz

Tracklist:

Das Leben Will Gewonnen Sein Y2Krieg Der Panzertöter Panzergrenadier Schwartz Ist Unser Panzer – Ich Hatt’ Einen Kameraden Unsere Höchste Ehre Kalt Wie Die Finsternis Zum Gengenstoss

Da es in Zeiten von Corona ja so wenig Veröffentlichungen gibt, haben sich Panzerchrist aus Dänemark nun zu einem Re-Release ihrer dritten Scheibe Soul Collector aus dem Jahr 2000, original über Mighty Music, entschieden. Soul Collector ist seit dem 20.10.2021 über Emanzipation Productions wieder limitiert erhältlich, und zwar als CD (500 Stück) und in den Vinylvarianten black, red und yellow. Die Vinylvarianten haben eine Auflage von gerade einmal 100 Stück pro Farbe. Sammler müssen schnell sein!

Was sich mir bei so vielen Re-Releases an der Veröffentlichungspolitik manchmal nicht so recht erschließt, macht in diesem Fall bei Soul Collector dann doch Sinn. Nach zwanzig Jahren darf man ruhig einmal eine Wiederveröffentlichung wagen, zumal das Album dieses Mal auch das erste Mal auf Vinyl erscheint und somit die Sammler auch bedient werden.

Etwas merkwürdig erscheint im ersten Moment, dass Panzerchrist auf Soul Collector die Songtitel und auch die Texte in Damn Old German haben und dass, obwohl man aus Dänemark kommt. Keine Ahnung warum, fällt aber auch nicht besonders auf, da die harsh Voices sich so gestalten, dass man sie sowieso kaum versteht.

Wer Panzerchrist noch nicht kennen sollte, braucht sich keine Sorgen zu machen, denn die sind bisher auch an mir etwas mit ihrem schweren Gefährt vorbeigefahren. Bereits seit 1993 ist man im Death Metal unterwegs und hat seit dem Albumdebüt Six Seconds Kill insgesamt sieben schwere Geschütze/Alben aufgefahren. Man ist offiziell zwar noch aktiv, aber das letzte Album 7th Offensive ist auch schon von 2013; also bereits acht Jahre alt.

Bandmembers hat der Panzergeneral aka Michael Enevoldsen auch schon zur Genüge verschlissen. Der ehemalige Illdisposed Drummer ist die einzige Konstante. Auch bei Soul Collector hat sich zum Vorgängeralbum Outpost – Fort Europa, welches nur ein Jahr zuvor erschienen ist, im Line-Up einiges verändert. Es blieben nur noch Bandleader Michael Enevoldsen und seine damalige Freundin Karina Bundgaard übrig. Karina Bundgaard spielt außerdem nur bei vier Tracks den Bass. Neben dem damaligen Line-Up kommen noch ein paar Gastmusiker hinzu. Chef Michael Enevoldsen, der für das Songwriting verantwortlich zeigt, ist auf diesem Album vom Schlagzeug zur Gitarre gewechselt. Eine der wichtigsten Veränderungen im Line-Up ist meines Erachtens jedoch der Mann am Mikro. Hier steht nun Bo Sommer (Illdisposed), der seinem Kumpel Michael Enevoldsen bei diesem Album und auch noch den beiden folgenden Alben tatkräftig unterstützt. Also schon eine Menge an Veränderungen.

Das Tempo auf Soul Collector wurde zum Veröffentlichungszeitpunkt von vielen Kritikern und Fans als viel schneller als auf den beiden Vorgängern empfunden. Auch die Brutalität der Musik, welche auch viel den Vocals des neuen Sängers Bo Sommer zugeschrieben wird, wurde als intensiver empfunden. Bo Summers Gesang ist wirklich tief und brutal und obwohl in Deutsch, mehr oder weniger verständlich. Gelegentlich ist dann doch der eine oder andere deutsche Wortlaut zu verstehen.

Insgesamt empfinde ich das Album als ziemlich abwechslungsreich. Es gibt einige eingängige und groovige Teile in der Mitte der Songs und das eine oder andere melodische Gitarrensolo. Insgesamt eine runde und kurzweilige Sache. Mit nur 33 Minuten ist man auch schnell durch.