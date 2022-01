Papa Roach: veröffentlichen hymnenhafte neue Single „Stand Up“

Papa Roach beginnen das neue Jahr mit einer starken Botschaft hinter ihrer hymnischen Single. „Stand Up is inspired by the social unrest of marginalized people throughout the world. It’s about feeling of wanting to give up when you’re backed against the wall. For the ones that have been oppressed for so long that a sense of hopelessness is all they have,” teilt Frontmann Jacoby Shaddix mit. Stand Up soll dieses Flüstern, diese kleine Stimme in dir inspirieren, dass du es wert bist, für dich einzustehen. Tritt in die Selbstbestimmung ein und erschüttere die Welt mit deiner Stimme. Stand Up wurde gestern auf Sirius Octane prämiert und ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Produziert von Jason Evigan (Dua Lipa, G-Eazy, Maroon 5), bringt die Veröffentlichung massive Energie und einzigartige Arrangements zu Jacoby Shaddix‘ aufmunternden und motivierenden Lyrics. Der Track ist eine unverwechselbare, mitreißende Hymne für eine Welt, die sich gegen Ungerechtigkeit, Selbstgefälligkeit und Opposition auflehnt, um in diesem neuen Jahr die Hindernisse zu überwinden.

Stand Up gesellt sich zu den zuvor veröffentlichten Singles Dying To Believe, Kill The Noise (das die Nr. Die Single Swerve mit Jason Aalon Butler (Fever 333) und Sueco ist ein Genre-Knaller, der aus einer Schreibsession im Jahr 2020 mit der kultigen Rockband und einem eingespielten Kreativteam, zu dem auch die bekannten Kollegen Colin Brittain und Nick Furlong gehören, hervorgegangen ist. Was als Flucht und als Übung zur Aufrechterhaltung der kreativen Säfte in einer Welt, die völlig zum Stillstand gekommen war, begann, wuchs schnell zu etwas Größerem heran. Das kommende Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird über New Noize Records in Zusammenarbeit mit ADA Worldwide (WMGs unabhängigem Label und Künstlerservice-Arm) veröffentlicht.