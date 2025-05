Paradise Lost: kündigen Europa-Tourdaten für Oktober und November 2025 an

Die britischen Gothic-Metal-Pioniere Paradise Lost haben die Termine für den ersten Teil ihrer Ascension Of Europe Tour 2025 bekannt gegeben.

Die italienische Band Messa wird bei allen Terminen als direkter Support dabei sein, High Parasite eröffnen die UK-Termine und Lacrimas Profundere spielen bei ausgewählten Shows auf dem europäischen Festland.

Ascension Of Europe Tour 2025 – Teil 1

Paradise Lost

mit Messa, High Parasite, Lacrimas Profundere

09.10. UK Manchester New Century Hall

10.10. UK Wolverhampton KK’s Steel Mill

11.10. UK Newcastle University

12.10. UK Glasgow Garage

14.10. UK Nottingham Rescue Rooms

15.10. UK Bristol SWX

16.10. UK Southampton The 1865

17.10. UK London Islington Assembley Hall

19.10. FR Lille Tyrant Fest

20.10. FR Paris Elysée Montmartre

21.10. FR Lyon La Rayonne

23.10. DE Köln Live Music Hall

24.10. LU Luxembourg Rockhal

25.10. AT Dornbirn Conrad Sohm

26.10. IT Padova Hall

28.10. DE München Backstage Werk

29.10. CZ Prag Palac Akropolis

30.10. HR Zagreb Boogaloo

31.10. AT Vienna SiMM City

01.11. HU Budapest Durer Kert

03.11. CH Geneva PTR/L’Usine

04.11. DE Nürnberg Z-Bau

05.11. NL Utrecht Pandora

06.11. BE Antwerp Trix

Paradise Lost wurden 1988 in Halifax, West Yorkshire, gegründet und waren unwahrscheinliche Kandidaten für Metal-Ruhm, als sie aus dem Schatten traten und den britischen Untergrund infiltrierten. Aber sie begnügten sich nicht damit, mit ihrem frühen Death/Doom-Meisterwerk Gothic ein ganzes Subgenre zu begründen oder mit der geballten Power von Draconian Times (1995) den Metal-Mainstream zu erobern, sondern haben in der Folgezeit mit Geschick und Anmut mehrere Genregrenzen überschritten und sich von der pechschwarzen Alt-Rock-Meisterschaft der 90er-Klassiker One Second und Host bis hin zur muskulösen, aber kunstvollen Pracht von Faith Divides Us – Death Unites Us (2009) und Tragic Idol (2012) mit der nonchalanten Finesse von Großmeistern weiterentwickelt. Die letzten beiden Alben der Band – The Plague Within (2015) und Medusa (2017) – sahen eine viel gefeierte Rückkehr zu brutalem Denken der alten Schule, über zwei zermalmende Monolithen zu Tod und spiritueller Niederlage in Zeitlupe. Paradise Lost, die stets als eine der charismatischsten Live-Bands des Metals gefeiert werden, kommen in diesem neuen Jahrzehnt als Veteranen, Legenden und verehrte Aushängeschilder für mehrere Generationen düsterer Metalheads an. Im Einklang mit ihrer unbeirrbaren Weigerung, das Erwartete zu liefern, bringt 2020 eines der bisher vielfältigsten und verheerendsten Werke der Band. Ihr letztes Album Obsidian wurde im Frühjahr 2020 veröffentlicht und stürmte mit großem Erfolg die internationalen Charts.