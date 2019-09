Parkway Drive kündigen „Viva The Underdogs – European Revolution 2020“ – Tour an

Nach einem äußerst erfolgreichen Festivalsommer in Europa und dem Vereinigten Königreich, mit Headliner-Slots bei einigen der größten Metallfestivals der Welt wie dem Wacken Open Air, freuen sich Parkway Drive bekannt zu geben, dass sie im April 2020 für die spektakuläre Viva The Underdogs – European Revolution 2020 Arena Tour zurückkehren werden.

Die Tour beginnt am 1. April 2020 in der Hamburger Sporthalle und endet am 18. April in der legendären The SSE Arena Wembley in London. Die vollständige Liste der Termine findest du hier:

Parkway Drive – „Viva The Underdogs – European Revolution 2020“ Tour:

01.04 2020 – DE – Hamburg, Sporthalle

02.04.2020 – DE – Leipzig, Arena

03.04.2020 – DE – München, Olympiahalle

04.04.2020 – CH – Zürich, Samsung Hall

06.04.2020 – HU – Budapest, „Papp László Budapest Sportaréna“

07.04.2020 – AT – Vienna, Stadthalle

09.04.2020 – DE – Frankfurt, Festhalle

11.04.2020 – DE – Dortmund, Westfalenhalle

15.04.2020 – FR – Paris, Zenith

16.04.2020 – BE – Brussels, Forest National

18.04.2020 – UK – London, The SSE Arena Wembley

präsentiert von EMP, Metal Hammer, Fuze, Morecore.de und Sea Shepherd

Booking: Avocado Booking

Der Ticketvorverkauf beginnt am Dienstag, den 17. September um 10:00 Uhr Ortszeit auf www.parkwaydriverock.com

