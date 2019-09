Wersenal: unterschreiben bei Svart

Warsenal aus Montreal veröffentlichen den Nachfolger zur Barn Burner von 2015 auf ihrem neuen Label, Svart Records. Feast Your Eyes wird es ab dem 15. November als CD und LP geben.

Warsenal fangen mit dem neuen Album den Spirit der Debütalben von den ganz großen des Genres ein. Old School Speed/Thrash at its best im Sinne von Metallica, Slayer, Anthrax…

Das erste Demo mit drei Songs erschien 2012 und im selben Jahr begann die Band auch live zu spielen. Das Demo erregte schnell die Aufmerksamkeit eines japanischen Festivalorganisators, der die Band zu einem Auftritt auf das True Thrash Fest im Februar 2013 nach Japan einlud, dem ersten internationalen Auftritt von Warsenal. Das kam schon einem kleinen Ritterschlag gleich, wenn man bedenkt, dass sonst solche Genre-Größen wie Exciter, Violator und Sabbat in dem Jahr gebucht wurden. In der kanadischen Heimat erspielte man sich ausgiebigen Tourneen durch die Provinz inzwischen sogar einen Headlinerstatus bei zwei kleineren Festivals. International tourten Warsenal bereits mit Enforcer in Mexiko und in den USA beim Full Terror Assault Festival mit Bands wie: Overkill, Venom Inc., Crowbar und Toxic Holocaust. Jüngst ging es auf Ostküsten US Tour mit Seax .

