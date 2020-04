Way Of Darkness 2020: The Spirit sind dabei

Wer traut sich, die musikalische Nachfolge Dissections anzutreten? Wer, wenn nicht The Spirit aus dem Saarland!? Die Band hat einiges auf dem Kasten, wenn es um düsteres Songwriting, packende Melodien und die pure Catchyness inmitten des finsteren Chaos geht. Na, kommt das dem einen oder anderen bekannt vor? Richtig! Die Kapelle läuft unter Volldampf im Fahrwasser der schwedischen Altvorderen und saugt auch ansonsten alles auf, was sich rund um dieses Thema bewegt – dazu kommt der Drang, die Nummer live ans Volk zu bringen und letztendlich kulminierten all jene Anstrengungen in einem mehr als beachtlichen 40. Platz der offiziellen Deutschen Charts für den letzten Output Cosmic Terror – Attacke!