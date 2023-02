Phil Campbell And The Bastard Sons: veröffentlichen neues Live-Album „Live In The North“ und Live-Video zu „Bite My Tongue“

Die walisische Rockband Phil Campbell And The Bastard Sons hat am vergangenen Freitag ein brandneues Live-Album mit dem Titel Live In The North veröffentlicht. Die Band hat auch ein Live-Video zu ihrer Single Bite My Tongue herausgebracht, das auf der gleichen Tour aufgenommen wurde.

Hört euch Live In The North auf Streaming-Diensten an und kauft es digital unter: https://PCATBS.bfan.link/live-in-the-north-4906.ema

Seht euch das neue Live-Video zu Bite My Tongue hier an:

Live In The North wurde 2021 während einer besonders intensiven Show im The Independent in Sunderland, UK, aufgenommen und ist die erste Aufnahme mit dem neuen Sänger der Band, Joel Peters. Es dient als Dokument ihrer Live-Expertise im Vorfeld ihrer bevorstehenden UK-Tour als Support von Black Star Riders und Michael Monroe.

Phil Campbell kommentiert: „Hört euch das an, Leute, es wird eure Lautsprecher umhauen! Wir freuen uns, unser allererstes Live-Album in voller Länge zu veröffentlichen! Wir wollten unbedingt etwas haben, um unseren neuen Sänger Joel und unseren rauen Live-Sound dem Rest der Welt zu präsentieren, und wir hatten die Gelegenheit, das Set in einem ausverkauften, abgelegenen Lokal im Norden Englands im Winter 2021 aufzunehmen.“

UK-Tourdaten:

Feb 13th – Nottingham, Rock City

Feb 15th – Norwich, UEA

Feb 16th – Ipswich, Corn Exchange

Feb 17th – Manchester, O2 Ritz

Feb 18th – Wolverhampton, KK’s Steel Mill

Feb 19th – Leeds, O2 Academy

Feb 21st – Cardiff, Tramshed

Feb 22nd – Bristol, O2 Academy

Feb 23rd – Glasgow, SWG3

Feb 24th – Newcastle, O2 City Hall

Feb 25th – London, O2 Shepherd’s Bush Empire

Karten sind ab sofort unter philcampbell.net erhältlich.

Phil Campbell And The Bastard Sons sind:

Phil Campbell – Gitarre

Todd Campbell – Gitarre

Tyla Campbell – Bass

Dane Campbell – Schlagzeug

Joel Peters – Gesang

