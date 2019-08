Phil Campbell: spricht in neuem Video Interview über die erste Single ‚These Old Boots‘ feat. Dee Snider, Mick Mars & Chris Fehn

Der legendäre langjährige Motörhead-Gitarrist Phil Campbell veröffentlicht sein allererstes Soloalbum Old Lions Still Roar am 25. Oktober über Nuclear Blast.

Heute spricht die Gitarristen-Ikone über die erste Single des Albums – These Old Boots feat. Dee Snider, Mick Mars und Chris Fehn. Seht das Video Interview hier:

Das offizielle Musik Video zu These Old Boots seht ihr hier:

Holt Euch/streamt den Track hier: http://nblast.de/PC-TheseOldBoots

Old Lions Still Roar erscheint in verschiedenen Formaten (Slipcase CD, Vinyl, Digital) und ist (neben begleitendem Merchandise) ab sofort hier vorbestellbar. Das Album wird zwei verschiedene Cover-Varianten veröffentlicht – ein schwarz/weißes (CD Slipcase + Digital) und ein farbiges (Vinyl).

Das Album wird u.a. Gastauftritte von so renommierten Künstlern wie Dee Snider, Rob Halford und Alice Cooper beinhalten.

Old Lions Still Roar Tracklist

01. Rocking Chair feat. Leon Stanford

02. Straight Up feat. Rob Halford

03. Faith In Fire feat. Ben Ward

04. Swing It feat. Alice Cooper

05. Left For Dead feat. Nev MacDonald

06. Walk The Talk feat. Danko Jones & Nick Oliveri

07. These Old Boots feat. Dee Snider

08. Dancing Dogs (Love Survives) feat. Whitfield Crane

09. Dead Roses feat. Benji Webbe

10. Tears From A Glass Eye feat. Joe Satriani

Phil Campbell And The Bastard Sons live:

23.08. B Liège – Golden Age Rock Festival

24.08. UK Newark – Stonedeaf Festival

31.08. UK Durham – Stormin The Castle !!!New!!!

07.09. AT Wels – Trabrennbahn Böhse Onkelz Open Air !!!New!!!

13.09. D Altenbergen – Rock N Revel

14.09. D Bochum – Rockpalast !!!New!!!

15.09. F Raismes – Raismes Fest

16.09. B Leuven – Het Depot (w/ Glenn Hughes)

18.09. F Boisseuil – Espace Culturel du Crouzy

20.09. CH Aarau – KIFF

21.09. D Neuenstadt am Kocher – Stadthalle (w/ Nitrogods)

22.09. F Strasbourg – La Maison Bleue

24.09. F Nantes – Le Ferrailleur

25.09. F Bordeaux – Rock School Barbey

26.09. F Alencon – La Luciole

27.09. F Paris – Café de la Danse

28.09. F Le Havre – Magic Mirrors

13. – 18.10. USA Los Angeles, CA – MegaCruise

w/ King Creature

29.10. UK Stoke – The Sugarmill

30.10. UK Glasgow – Classic Grand

01.11. UK Manchester – Rebellion

02.11. UK London – The Dome

03.11. UK Norwich – Epic Studios

04.11. UK Nottingham – Rescue Rooms

06.11. UK Southampton – Engine Rooms

07.11. UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill

08.11. UK Exeter – Phoenix

09.11. UK Cardiff – Tramshed

w/ Leader Of Down

29.11. D Cologne – Gebäude 9

30.11. D Hamburg – Logo

01.12. D Berlin – Bi Nuu

02.12. D Nuremberg – Hirsch

04.12. D Dresden – Beatpol

05.12. D Munich – Backstage (Halle)

06.12. D Frankfurt – Das Bett

07.12. D Oberhausen – Nikolaut Winterfestival

www.philcampbell.net

www.facebook.com/philcampbellatbs

wwww.nuclearblast.de/philcampbell

