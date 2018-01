PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, die Band um den legendären langjährigen MOTÖRHEAD-Gitarrist, zeigen heute die dritte Webisode zum kommenden Debütalbum »The Age Of Absurdity« (VÖ: 26. Januar). In diesem Teaser sprechen Phil und Neil über die Aufnahmen zu dem kürzlich veröffentlichten HAWKWIND-Cover ‚Silver Machine‘, das eine Hommage an Campbells langjährigen Freund Lemmy Kilmister ist, der vor 2 Jahren verstarb:

Solltet Ihr das Live-Video zu ‚Silver Machine‘ (feat. Original-HAWKWIND-Mitglied Dave Brock) verpasst haben, könnt Ihr das hier nachholen:

Außerdem gibt es hier die vorherigen Webisodes zu sehen:

Trailer 1 ‚über den Bandnamen‘:

Trailer 2 ‚über das Artwork und Konzept‘:

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS – live

13.01. F Toulouse – Tattoo Convention

23.02. UK Poole – Winter’s End

27.02. NL Haarlem – Patronaat

28.02. NL Hengelo – Metropool

01.03. NL Uden – De Pul

02.03. B Hasselt – Muziekodroom

03.03. DK Aarhus – VoxHall

05.03. D Hamburg – Logo

06.03. D Berlin – Bi Nuu

07.03. D Frankfurt – Das Bett

08.03. D Siegburg – Kubana

09.03. D Mannheim – 7er Club

10.03. D Munich – Strom

12.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

16.03. I Rome – Jailbreak Club

17.03. I Pavia – Dagda Club

18.03. I San Dona – Revolver Club

19.03. F Paris – La Boule Noire

21.03. F Strasbourg – La Laiterie

22.03. F Nancy – 915kaffee

23.03. F Vaureal – Le Forum

24.03. F Brest – Cabaret Vauban

25.03. F Nantes – Le Ferrailleur

01.04. UK Seaton – Mad Hatter’s Festival

04.05. UK Kirriemuir – Bonfest

23.06. D Leipzig – Matapaloz

27. – 29.07. UK Ebbw Vale – Steelhouse Festival

28.07. IRL Collon – Rally of Lúgh LongArm

29.08. GR Athens – Gagarin 205

31.08. GR Thessaloniki – Street Mode Festival

06.09. H Budapest – Dürer Kert

27.10. USA Miami, FL – Chris Jericho’s Rock ‘N Wrestling Cruise

08. – 11.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell

Mehr Info zu PCATBS:

Ganze 32 Jahre lang war Phil Campbell der Lead-Gitarrist MOTÖRHEADs. In dieser Zeit tourte er in der ganzen Welt, verkaufte Millionen von Alben und spielte auf den größten Festivals als Headliner. Musik ist Phils Passion und es ist eben diese Passion, die zur Gründung von PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS führte.

Das Einzigartige an der Band ist die Tatsache, dass neben Phil selbst seine drei Söhne die Positionen am Schlagzeug, dem Bass und der zweiten Gitarre besetzen. Das Line-Up wird von Sänger Neil Starr komplettiert.

Line-up:

Phil Campbell – Guitar

Todd Campbell – Guitar

Dane Campbell – Drums

Tyla Campbell – Bass

Neil Starr – Vocals

