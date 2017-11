Pianos Become the Teeth: Neues Album „Wait For Love“ am 16. Februar / „Charisma“-Musikvideo

Pianos Become the Teeth: Neues Album „Wait For Love“ am 16. Februar / „Charisma“-Musikvideo

Die aus Baltimore stammende Indie-Post-Hardcore-Band Pianos Become the Teeth hat ihr neues Album Wait For Love für den 16. Februar bei Epitaph Records angekündigt und im selben Zug auch gleich die erste Single mitsamt Musikvideo veröffentlicht: Charisma.

Wait For Love ist das mittlerweile vierte Album von Pianos Become the Teeth und der Nachfolger von Keep You (2014). Schon jetzt wird es von der internationalen Presse gefeiert:

„Captivating in tis evocative detail“ – Pitchfork

„Their best material yet“ – Brooklyn Vegan

Bei dem von Will Yip (Citizen, Turnover, Touché Amoré, Quicksand, The Wonder Years) produzierten Longplayer zeigen Pianos Become the Teeth wie sie ihre aggressive Vergangenheit mit den atmosphärischen von Keep You in Einklang bringen. Dass sie sich auf ihr Songwriting fokussiert haben, hat sich gelohnt – Wait For Love klingt wie die Realisierung von dem, was die Band bereits angedeutet hat, sein zu können.

Das Album steht als Pre-Order bereit. Wait For It-Tracklist: 01. Fake Lighting 02. Charisma 03. Bitter Red 04. Dry Spells 05. Bay of Dreams 06. Forever Sound 07. Bloody Sweet 08. Manilla 09. Love on Repeat 10. Blue

Kommentare

Kommentare