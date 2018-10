Am 14. Dezember 2018 wird das Album Warhorse von Picture als limitierte Doppelvinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 30. November 2018. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, 1 Bonustrack und insert erscheinen.

Auf klassischem Vinyl wird aktuell das neunte und bislang letzte Studioalbum der Niederländer Picture aus 2012 zugänglich gemacht. Der einzig kleine Makel, der auf diesem Werk liegt, ist die Abwesenheit von Original-Sänger Ronald van Prooijen, der nämlich mittlerweile wieder in den Schoß der Band zurückgekehrt ist. Pete Lovell, der Mitte der 1980er und eine Dekade lang von 2007 bis 2017 bei Picture sang, intonierte Warhorse aber natürlich ebenso heroisch ein. Und Pete Lovell besitzt ein verdammt kräftiges Organ, das die Formation nicht nur im europäischen Hardrock sowie in den Armen der NWoBHM bestehen lässt, sondern auch souverän jeden amerikanischen Hardrocker, selbst auf Biker-Treffs, überzeugt. Freunde von Picture müssen jetzt zugreifen, aber auch solche von Saxon bis Demon sind gefragt, wenn es um stilvollen und kraftvollen Heavy Metal wie hier geht.

Tracklist:

Seite A

1. Battle Plan

2. Shadow Of The Damned

3. Rejected

4. Edge Of Hell

Seite B

5. The King Is Losing His Crown

6. Think I lost My Way

7. Killer In My Sights

Seite C

1. My Kinda Woman

2. The Price I Pay

3. War Horse

Seite D

4. We’re Not Alone

5. Stand My Ground

6. Eternal Dark MMXI

7. Choosing Your Sign (Live, Bonustrack)

Line-Up:

Pete Lovell – vocals

Mike Ferguson – guitars

Rinus Vreugdenhil – bass

Peter Bourbon – guitars

Laurens “Bakkie” Bakker – drums

Special guests on Choosing Your Sign

Jan Bechtum – guitars

Rob van Enkhuijzen – guitars

Link

www.pictureband.nl/

www.facebook.com/PictureTheOnlyPage/

