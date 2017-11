“Wenn Musik Mauern einstürzen lässt!“

Artist: Pink Floyd

Herkunft: Großbritannien

Album: A Collection Of Great Dance Songs und Delicate Sound Of Thunder

Spiellänge A Collection Of Great Dance Songs: 43:00 Minuten

Spiellänge Delicate Sound Of Thunder: 104:11 Minuten

Genre: Psychedelic Rock, Progressive Rock, Artrock

Release: 17.11.2017

Label: Pink Floyd Records, Warner Music

Link: http://www.pinkfloyd.com/

Letzte Bandmitglieder:

Gesang, Gitarrist – David Gilmour

Schlagzeug – Nick Mason

Tracklist A Collection Of Great Dance Songs:

One Of These Days Money Sheep – Roger Waters (Vom Album Animals) Shine On You Crazy Diamond Wish You Were Here Another Brick In The Wall, Part II

Tracklist Delicate Sound Of Thunder:

Shine On You Crazy Diamond Learning To Fly Yet Another Movie Round And Round Sorrow The Dogs of War On the Turning Away One Of These Days Time Wish You Were Here Us And Them Money Another Brick In The Wall (Part II) Comfortably Numb Run Like Hell

Ab dem 17.11.2017 werden Pink Floyd Records die beiden Pink Floyd-Alben A Collection Of Great Dance Songs und Delicate Sound Of Thunder auf Vinyl wiederveröffentlichen. Damit können zum ersten Mal seit 20 Jahren alle Fans die beiden Scheiben wieder in diesem Format erwerben. Es sind zudem die ersten Vinyl-Remasterings eines ‚Best Of‘ und eines Livealbums von Pink Floyd überhaupt!

A Collection of Great Dance Songs ist ein Kompilations-Album, das erstmals am 23.11.1981 von Harvest Records/EMI in England und von Columbia Records in den USA veröffentlicht wurde. Der Titel des Albums ist als Persiflage zu verstehen, da Pink Floyd keine Stücke veröffentlichten, die sich besonders an ein tanzendes Publikum richteten. Die 43 Minuten andauernde Platte arbeitet sich durch frühe Progressive Rock und Artrock Klänge und wurde 2001 von der RIAA mit Doppelplatin ausgezeichnet. Sechs Titel prägen das schwarze Gold. Neben dem letzten Titel Another Brick In The Wall, Part II warten die brillanten Hymnen wie Wish You Were Here, One Of These Days oder Money. In frisch und als Evergreen, die jeder lieben gelernt hat.

Gleiches gilt natürlich beim Livealbum aus dem Jahre 1988 mit dem Titel Delicate Sound Of Thunder, das über 100 Minuten andauert. Delicate Sound Of Thunder war das erste Rockalbum, das im Weltraum abgespielt wurde. Ein russischer Kosmonaut nahm eine Kassettenaufnahme im Jahr 1988 auf die Sojus TM-7 mit. Die Hülle der Kassette ließ er auf der Erde zurück, um Gewicht zu sparen. Die Bandmitglieder von Pink Floyd waren beim Start der Rakete dabei. Delicate Sound of Thunder war auch die einzige Platte, die offiziell in der Sowjetunion von dem Label Melodija veröffentlicht wurde.

Pink Floyd - A Collection Of Great Dance Songs und Delicate Sound Of Thunder Fazit: Beide Alben, egal ob die Best Of oder das Livealbum, bleiben delikat - nicht nur für Vinylsammler, die bei dieser Re-Release Veröffentlichung angesprochen werden. Another Brick In The Wall (Part II) oder Wish You Were Here bleiben, nur um mal zwei Stücke herauszupicken, Welthits, die noch in vielen Jahren für feuchte Augen sorgen werden. Der Progressive Rock der ersten Stunde kommt eben nicht an den Briten von Pink Floyd herum.



Anspieltipps: Another Brick In The Wall (Part II) und Wish You Were Here

