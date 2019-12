Pipers Of The World & Maeve MacKinnon: präsentieren neues Video zu ‚Auld Lang Syne‘

Es gibt ein neues Video der Pipers Of The World feat. Maeve Mackinnon mit dem Titel Auld Lang Syne.

Der Song stammt vom kommenden Pipers Of The World Album Vol. 2: Highland Saga (VÖ: 31.01.), das gleichzeitig der „Soundtrack“ der 2020 stattfindenden Highland Saga Shows ist.

Gedreht wurde der Clip an Originalschauplätzen wie Loch Lomond, Falls Of Dochard und Falls Of Falloch, wozu man hier mehr erfahren kann.

Auld Lang Syne-Sängerin Maeve MacKinnon spielt in der Highland Saga-Show die Mutter von Dougie Cunningham. Der Bagpipe-Spieler im Video ist Ronald A. Bromhead, der in der Show die Rolle von Dougies Großvater übernimmt und ihm den Dudelsack vererbt. Die Snare-Drum übernimmt Dave Anderson. Regie führte Oliver Sommer, Produzent ist Ulrich Lautenschläger.

Das erste Video zu The Bonnie Banks o‘ Loch Lomond kann man hier anschauen.

Highland Saga live:

24.03.2020 (DEU) Hof/Bayern, Freiheitshalle

25.03.2020 (DEU) Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

26.03.2020 (DEU) Weimar, Weimarhalle

27.03.2020 (DEU) Leipzig, Haus Auensee

28.03.2020 (DEU) Berlin, Tempodrom

29.03.2020 (DEU) Fulda, Esperantohalle

30.03.2020 (DEU) Nürnberg, Meistersingerhalle

31.03.2020 (DEU) Ravensburg, Oberschwabenhalle

Tickets gibt es hier: https://www.eventim.de/eventseries/highland-saga-2582494/ und hier: https://highland-saga.reservix.de/events, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

www.pipers-of-the-world.com/

www.highland-saga.com