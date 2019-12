SDI: neues Album „80s Metal Band“ erscheint am 31.01. auf MDD

31 Jahre nach ihrem letzten Longplayer Mistreated meldet sich die deutsche Heavy/Speed Metal Legende von SDI mit einem neuen Album zurück! Nach ihrem Live Comeback 2013 und etlichen Shows, Touren und Festivalauftritten verschlug es das Trio dieses Jahr in diverse Studios, in denen man 12 neue Tracks aufnahm, welche in bester Old School Manier die Bandbreite der Band von Speedkrachern bis Metal Hymnen wiederspiegelt. 80s Metal Band ist dabei nicht nur eine Beschreibung, mit der sich SDI auch anno 2020 repräsentiert fühlen, sondern auch das Motto und Titel des neuen Longplayers, welcher am 31. Januar über MDD Records veröffentlicht werden wird! Das Album wird als CD, Vinyl und auf MC veröffentlicht!

Mehr Infos schon bald!

PreOrder: http://mdd-records.de/sdi

Facebook: https://www.facebook.com/sdimetal/