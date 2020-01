Pipes And Pints, The Second Change Tour 2020 im Frankfurter Das Bett, am 07.03.2020 (Vorbericht)

Event: Pipes And Pints – The Second Chapter Tour

Artist: Pipes And Pints

Ort: Das Bett, Frankfurt

Datum: 07.03.2020

Kosten: 19,70 € VVK, 21,00 € AK

Genre: Celtic-Punk

Links: https://pipesandpints.com/en/home/

https://bett-club.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Travis O‘Neill

Dudelsack – Vojta Kalina

Gitarre – Ivo Traxmandl

Bassgitarre – Ondra Balvín

Schlagzeug – Lukas VinCour

Und wieder hat Das Bett in Frankfurt spannende Gäste zu Besuch. Am 07.03.2020 kommt die tschechische keltische Punkband Pipes And Pints in Das Bett, den angesagten Live Musik Club in Frankfurt. Das Bett existiert seit 2005, damals noch kleiner, an andere Stelle und mit der Möglichkeit über der Location zu übernachten. Daher stammt auch der eigenwillige Name des Clubs. Seit 2009 sind sie nun in die Schmidtstraße 12 in Frankfurt umgezogen und bieten nach dem Umbau Events mit bis zu 500 Zuschauerplätzen an. Illustre Gäste aus allen Genres kommen vorbei und bescheren in der gemütlichen und familiären Atmosphäre tolle Konzerte.

Nun will die Celtik Punk Band Pipes And Pints den Club rocken. Punk gepaart mit Dudelsackklängen dürfte nicht nur bei Anhängern der keltischen Musik für Interesse sorgen, sondern auch der Punk dürfte auf seine Kosten kommen. Der Name der Tour ist Programm und so werden viele Tracks des zweiten Albums auf der Setlist stehen. Wie bereits auf den Singles Raise Your Flag und Rebel In My Vains angedeutet und konsequent bei Dark Into The Night und Karma Killer fortgesetzt, werden nun mehr Melodie und auch Country und Rock ’n‘ Roll Elemente mit eingebaut. Dadurch erweitert sich das Spektrum der Band ungemein und auch Metal Riffs finden ihren Weg in die Tracks. Somit ist hier ein spannender Auftritt zu erwarten.

Wer sich nun berufen fühlt zum Konzert zu gehen, sollte schnell zugreifen und sich eine Karte sichern. Für ein paar Glückliche bieten wir von Time For Metal in wenigen Tagen die Möglichkeit an, 2 x 2 Tickets zu gewinnen. Haltet also die Augen offen.

Einen Eindruck von Pipes And Pints gibt’s auch noch.

