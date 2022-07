Plague Years: veröffentlichen Video zu „Suffer“ aus ihrer aktuellen EP „All Will Suffer“

Plague Years sollte inzwischen jeder Thrash-, Crossover- und Death-Metal-Fan kennen. Ihre neue EP All Will Suffer ist am 8. Juli erschienen. Von Suffer gibt es jetzt auch ein Video.

Sänger Tim Engelhardt, Gitarrist Eric Lauder, Bassist Rian Staber und Schlagzeuger Mike Jurysta haben sich inmitten einer weltweit realen Plage zusammengerauft und das getan, was sie am besten können. Mit vier neuen Stücken Death-Thrash kehren Plague Years mit ihrer EP namens All Will Suffer zurück.

All Will Suffer ist auf allen Plattformen und im MNRK Heavy Shop erhältlich.

