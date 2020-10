Poldark: die Gesamtbox ist an dem 27.11.2020 erhältlich

Gesamtbox der mehrfach preisgekrönten Historienserie Poldark mit Aidan Turner in der Titelrolle (VÖ: 27.11.2020; 17 DVDs + 1 CD / 11 BDs + 1 CD; 5 Digipacs & 1 Digifile; nebst umfangreichem Booklet sowie der Musik zur Serie im hochwertigen Hardcover-Schuber; Laufzeit: 41:22 h + 6:40 h Bonus; Sprache: Deutsch, Englisch/Untertitel: Englisch; Edel Motion)



Inmitten der spektakulären Landschaften der Küste Cornwalls hat die herausragende historische Familiensaga Poldark mit unvergesslichen Charakteren, fesselnden Handlungssträngen und feuriger Romantik weltweit das Publikum im Sturm erobert. Das Drama beginnt 1783, als Ross Poldark (Aidan Turner) aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nach Hause zurückkehrt und sein geliebtes Cornwall in den Fängen der Rezession wiederfindet. Sein Vater ist verstorben, das Bergwerk steht vor dem Ruin und seine Jugendliebe Elizabeth (Heida Reed) ist nun mit seinem Cousin verlobt. Doch Erlösung naht in Gestalt von Demelza (Eleanor Tomlinson), die Ross als Dienstmagd anstellt. In fünf mitreißenden Staffeln muss Ross Schlachten sowohl im In- als auch im Ausland schlagen. Gelingt es ihm, inmitten katastrophaler Verluste, bedeutender Triumphe und zerrütteter Beziehungen alles zu schützen, was ihm lieb und teuer ist? Und zu welchem Preis? Diese Komplett-Edition beinhaltet alle fünf Staffeln, über 6,5 Stunden Bonus-Material ein Booklet mit Wissenswertem rund um die Serie sowie den Soundtrack.

Bonus Staffel 1:

Audiokommentar (Folge 1)

Poldark Revealed – Die Entstehung der Poldark-Saga

Hinter den Kulissen

Featurettes: Ross Poldark, Die Frauen im Leben des Ross Poldark

Bonus Staffel 2:

Making-Of

Hinter den Kulissen

Entfallene Szenen

Bonus Staffel 3:

Interviews

Making-Of

Hinter den Kulissen

Featurette: Romanzen

Audiokommentare (Folgen 5 & 9)

Bonus Staffel 4:

Interviews

Making-Of

Hinter den Kulissen

Featurettes: Verlust und Trennung, Eine komplizierte Liebesgeschichte, Die Entwicklung von Ross Poldark

Bonus Staffel 5:

Hinter den Kulissen

Featurettes: Porträt einer Ehe, Die Figuren und ihre Beziehungen, Besondere Momente