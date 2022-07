Powerwolf: #1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts

Powerwolf sind mit The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event auf #1 der Albumcharts eingestiegen.

Powerwolf, die erfolgreichste deutsche Heavy Metal Band der Gegenwart, ist nach mehrfachen #1 Chart-Platzierungen auch mit ihrem filmreifen Streaming Event, The Monumental Mass: Acinematic Metal Event, auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album Charts eingestiegen! Mit The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event lieferten Powerwolf Ende 2021 denneuen Maßstab für Musikstreaming Events. In monatelanger Detailarbeit wurde eine Geschichteausgearbeitet, die anhand der Musik und aufwändig inszenierten Filmszenen in mehreren Kapitelnerzählt wird und mit einem Streifzug durch die Diskografie der Wölfe alle Fan-Herzen höher schlagenlässt.

Produziert wurde dieses überragende Event mit absolutem Alleinstellungsmerkmal von Jörg Michael Musielak und unter dessen Regie aufgezeichnet. Wer gedacht hat, alles im Live-Sektor schongesehen zu haben, wird hier lautstark und bildgewaltig eines Besseren belehrt. Jetzt ist dasatemberaubende Streaming Event endlich auch auf DVD, BluRay und vielen weiteren physischen Formaten erschienen und in der ersten Woche direkt auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Napalm Records Gründer und Eigentümer Markus Riedler gratuliert:„Was für eine besondere Auszeichnung für diese Ausnahmeband und das Label! Powerwolf, ein Namein der Metal-Szene, der immer für Top-Qualität sorgt, und das Team von Napalm Records, das hierperfekt umsetzt und den Fans die Produkte liefert, die sie sich wünschen. Wir sind froh, dass die Band sotreue Fans und Musikliebhaber hat, die die Qualität in Form eines hochwertigen physischen Produktes zuwürdigen wissen. So etwas treibt Band und Label an, um weiter in Qualität zu investieren. Danke fürdiese tolle Unterstützung! Dank Euch dürfen wir solche Erfolge erst feiern.“