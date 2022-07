Diesne Freitag haben Lacrimas Profundere endlich The Curtain Of White Silence entfesseln, die dritte Single aus dem kommenden neuen Album How To Shroud Yourself With Night. Dieser Song ist sehr besonders, weil er beweist, dass man sich immer noch etwas Neues, Überraschendes und Anderes einfallen lassen kann. Musik ist Kunst und Kunst ist mutig! Gothic meets Metalcore, klingt komisch? Hört rein! Das neue Kapitel hat gerade erst begonnen…