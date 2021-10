Powerwolf: kündigen zum 10. Geburtstag einen Reissue von „Blood Of The Saints“ an

Am 17. Dezember 2021 werden die Metaltitanen Powerwolf ihren Klassiker Blood Of The Saints (10th Anniversary Edition) neu veröffentlichen. Ein ganz spezieller Reissue ihres Albums aus dem Jahre 2011, um den 10. Geburtstag gebührend zu feiern.

Diese Special Anniversary Edition von Blood Of The Saints erscheint mit einem tollen neuen Frontcover von Zsofia Dankova, erweitertem Booklet und zahlreichen Bonustracks (Demos, Livetracks und orchestrale Versionen) über die verschiedenen Varianten, die wie Folgt erhältlich sein werden:

• 3-LP Box Set: Insgesamt 34 Songs, einschließlich Demo und Live Bonus LPs, Flagge und einem 64-seitigen Booklet. Erhältlich in drei Farbvarianten, limitiert auf jeweils 500 Exemplare. transparent curacao Vinyl (EMP), viole(n)t Vinyl (Napalm Records) und crystal clear Vinyl (Bandshop/Metal Blade USA)

• 3-CD Earbook: Insgesamt 34 Songs, einschließlich Demo und Live Bonus LPs, Flagge und einem 64-seitigen Booklet. Limitiert auf 2.000 Exemplare

• 2-CD Digibook:Insgesamt 24 Songs, einschließlich Demo Bonus CD und einem 36-seitigen Booklet

• Gatefold LP mit A1 Poster und Insert Sheet: Erhältlich in den folgenden Farben und Limitierungen: 180g black, orange red marbled (500 Ex.), silver black marbled (500 Ex.), white red marbled (300 Ex.), clear sunshine yellow vinyl (200 Ex., UK exklusiv), white silver blue marbled (200 Ex., MB Shop exklusiv), „flame“ marbled (US exklusiv) und white black marbled (US exklusiv)

Der Vorverkauf hat unter metalblade.com/powerwolf begonnen!

Blood Of The Saints, das vierte Powerwolf Studioalbum, wurde mit Fredrik Nordström und Henrik Udd im Studio Fredman in Göteborg, Schweden aufgenommen. Blood Of The Saints erreichte bei Erstveröffentlichung im Juli 2011 einen damals beeindruckenden Chartplatz # 23 in Deutschland und läutete somit den unaufhaltsamen Aufstieg Powerwolfs als eine der wichtigsten Heavy Metal Acts unserer Zeit ein…

