Powerwolf: veröffentlichen erste Single & Musikvideo „Beast Of Gévaudan“

Die Wölfe sind zurück – Wilder denn je!

2021 erklingt erneut der Ruf der Wölfe: Mit der Ankündigung ihres neuen Studioalbums Call Of The Wild haben Powerwolf, die Hohepriester des Heavy Metal, sowohl national als auch international die Szene in Aufregung versetzt und führen nun ihre einmalige Erfolgsgeschichte fort!

Die erste Single des kommenden Longplayers trägt den Titel Beast Of Gévaudan und entführt den Zuhörer auf eine beeindruckende Reise in die Tiefen des historischen Frankreichs, während das majestätisch in Szene gesetzte Musikvideo mit bildgewaltiger Imposanz bereits nach den ersten Sekunden Herzen höherschlagen lässt.

Matthew Greywolf über die neue Single:

„Wir sind mehr als Stolz mit Beast Of Gévaudan den ersten Song unseres kommenden Werks Call Of The Wild zu präsentieren. Die wahre Geschichte des Songs könnte nicht besser in die Welt von Powerwolf passen: Es geht um eine mysteriöse Bestie, der Ende des 18. Jahrhunderts im Süden Frankreichs unzählige Menschen zum Opfer fielen. Die Bestie wurde nie gefangen und so ranken sich seit jeher vielfältige Legenden um die Geschehnisse, bis hin zur Deutung der Geistlichen, die die Bestie als „Strafe Gottes“ oder gar als „Erlöser der Menschen vom weltlichen und sündhaften Dasein“ sahen.“

Das einmal mehr in Kooperation mit dem ehrwürdigen Produzenten-Doppel Jens Bogren und Joost van den Broek auf Silber gebrannte Album Call Of The Wild, wird am 16. Juli 2021 ein neues Kapitel der Bandgeschichte aufschlagen. Das bereits achte Studioalbum serviert altgedienten wie frisch rekrutierten Powerwolf-Jüngern die geliebten klassischen Trademarks und begeistert gleichermaßen auf jeder Etappe dieses wilden 11-Track-Ritts mit stilistischen Weiterentwicklungen in einem nie zuvor dagewesenen Ausmaß!

Matthew Greywolf zum neuen Album Call Of The Wild:

“Mit Call Of The Wild schlagen wir ein neues, spannendes Kapitel in der Geschichte von Powerwolf auf. Das Album klingt unverkennbar nach Powerwolf und ist gleichzeitig so viel mehr: Neben Neuland wie die keltischen Instrumentierungen in Blood For Blood (Faoladh) oder einer waschechten Ballade wie Alive Or Undead haben wir all unsere Trademarks nochmal auf ein neues Level gehoben. So wild, im wahrsten Sinne des Wortes, und so kraftvoll klangen wir bis dato nie. Wir können es kaum erwarten, dieses Biest von einem Album endlich mit euch allen zu teilen!“

Call Of The Wild, der Nachfolger des 2018er #1 Studioalbums Sacrament Of Sin manifestiert hiermit ehrwürdig die unnachahmliche Erfolgsgeschichte der Band und stellt erneut unter Beweis, dass sie unangefochten auf dem Thron des Genres sitzen!

Tracklisting Call Of The Wild:

01. Faster Than The Flame

02. Beast Of Gévaudan

03. Dancing With The Dead

04. Varcolac

05. Alive Or Undead

06. Blood For Blood (Faoladh)

07. Glaubenskraft

08. Call Of The Wild

09. Sermon Of Swords

10. Undress To Confess

11. Reverent Of Rats

Einige Versionen (2-CD Mediabook, 3-LP Vinyl Box, 3-CD Earbook, digital) des neuen Albums enthalten das Bonusalbum Missa Cantorem – ein Querschnitt durch die Erfolgsgeschichte der Wölfe mit neu eingesungenem Gesang von Freunden und Wegbegleitern der Band.

Tracklisting Missa Cantorem (Bonusalbum):

01. Sanctified With Dynamite – feat. Ralf Scheepers (Primal Fear)

02. Demons Are A Girl‘s Best Friend – feat. Alissa White-Gluz (Arch Enemy)

03. Nightside Of Siberia – feat. Johan Hegg (Amon Amarth)

04. Where The Wild Wolves Have Gone – feat. Doro Pesch

05. Fist By Fist (Sacralize Or Strike) – feat. Matthew Kiichi Heafy (Trivium)

06. Killers With The Cross – feat. Björn “Speed” Strid (Soilwork)

07. Kiss Of The Cobra King – feat. Chris Harms (Lord Of The Lost)

08. We Drink Your Blood – feat. Johannes Eckerström (Avatar)

09. Resurrection By Erection – feat. Christopher Bowes (Alestorm)

10. Saturday Satan – feat. Jari Mäenpää (Wintersun)

Über Powerwolf:

Die Geschichte von Powerwolf, die 2004 ihren Anfang nimmt, mag wie ein Märchen anmuten, ist aber das Resultat der am härtesten arbeitenden und unterhaltsamsten Band der Heavy Metal Welt. Powerwolf haben nicht nur unzählige Gold- und Platinauszeichnungen erhalten, auch viele ihrer Alben schossen an die Spitze der offiziellen deutschen Album Charts. Mit ihrem 2015er Album Blessed & Possessed konnten Powerwolf erstmals Goldstatus (in Tschechien) erreichen, während der direkte Vorgänger, Preachers Of The Night (2013) auf #1, sowie die mitreißende DVD The Metal Mass (2016) auf #1 der deutschen DVD-Charts einstiegen. Powerwolfs heilige Messe im Namen des Heavy Metal ist unaufhaltsam – ihr letztes Meisterwerk, The Sacrament Of Sin (2018), belegte ebenfalls Platz #1 der deutschen Charts. Die dazugehörige Wolfsnächte Headliner-Tour war nahezu komplett ausverkauft und wurde zu einem einzigen Triumphzug – wie auch die zahllosen Shows auf den Sommerfestivals, die das Publikum Dank der (un)heiligen Messen des Wolfs vollkommen in ihren Bann zogen. 2020 kletterte das Best Of Album Best Of The Blessed auf Platz #2 der deutschen Charts, bevor 2021 mit dem neuen Studioalbum Call Of The Wild und der Wolfsnächte 2021 Tour durch die größten Hallen Europas wieder komplett ein Jahr im Zeichen des Wolfsrudels werden wird.

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Vocals

Falk Maria Schlegel – Organ

Charles Greywolf – Guitar

Matthew Greywolf – Guitar

Roel Van Helden – Drums

Powerwolf Live 2021:

Fans können sich darauf einstellen, nicht nur brandneue Heavy-Metal-Hymnen, aus tausenden von Kehlen mitgesungen, erleben zu dürfen – zudem werden Powerwolf die bis dato größte und epischste Produktion ihrer Bandgeschichte auf die Bühne bringen, womit sie ihren Status als eine der intensivsten Livebands einmal mehr untermauern!

Wolfsnächte 2021

01.10.21 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

02.10.21 CH – Zürich / Samsung Hall

04.10.21 ES – Barcelona / Razzmatazz

05.10.21 ES – Madrid / Riviera

07.10.21 FR – Paris / Zenith

08.10.21 UK – London / Roundhouse

09.10.21 BE – Antwerpen / Lotto Arena

10.10.21 NL – Amsterdam / Afas Live

12.10.21 IT – Mailand / Alcatraz

13.10.21 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

15.10.21 DE – München / Zenith

16.10.21 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

17.10.21 CZ – Prag / Tipsport Arena

18.10.21 PL – Katowice – MCK

20.10.21 HU – Budapest / Arena

21.10.21 AT – Wien / Gasometer

22.10.21 DE – Berlin / UFO im Velodrom

23.10.21 DE – Hamburg / Sporthalle

Tickets unter: www.powerwolf.net/Tickets

Weblinks:

https://www.powerwolf.net/

https://www.facebook.com/powerwolfmetal