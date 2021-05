Stöner: veröffentlichen ihr Debütalbum „Stoners Rule“ am 25.06.

Stöner sind das neue Bandprojekt der Desertrocker Brant Bjork, Nick Oliveri und Ryan Güt. Das Debütalbum Stoners Rule wird am 25. Juni 2021 über Heavy Psych Sounds erscheinen. Die erste Single hört auf den Namen Nothin‘.

Stoners Rule wurde am 12. Oktober 2020 in The Rad Cabin Studios, Joshua Tree, Kalifornien von Yosef Sanborn aufgenommen und wird dein Sommer-Soundtrack 2021 sein!

Tracklist Stoners Rule:

1. Rad Stays Rad

2. The Older Kids

3. Own Yer Blues

4. Nothin‘

5. Evel Never Dies

6. Stand Down

7. Tribe / Fly Girl

„Rad stays rad“: Der Desert-Vibe von Brant Bjork trifft auf die Punk-Attitüde von Nick Oliveri und schafft eine explosive Mischung und eine besondere Sparte des Rock. Stöner sind Brant Bjork (Gitarre/Gesang), Nick Oliveri (Bass/Gesang) und Ryan Güt (Schlagzeug). Von fließenden Jams bis hin zu knallharten Punk-Blasts wissen sie, was sie tun. Es ist für niemanden das erste Mal, und man nennt seine Band nicht Stöner, wenn man das Wort noch nie gehört hat.

Ihr Sound ist sanft, aber dies sind dieselben Jungs, die die Legende von Kyuss und die Desert-Stoner-Rock-Bewegung geschaffen haben, die heute lebendiger denn je ist. Dieses Album ist eine Zelebrierung des Sounds der Wüste, angetrieben vom Geist dieser unglaublichen Musiker und Künstler. Sieben Original-Tracks für dieses unglaubliche Debütalbum, das beschreibt, wie man in die staubigen Straßen der Mojave-Wüste reitet, wo alles begonnen hat. Brants Gesang gibt dem hypnotisch-bluesigen Riffing eine klassische Farbe.

Stöner, so geradlinig ihr Name auch sein mag, vereinen in sich verschiedene Stile und das Songwriting von Bjork und Oliveri – beide Gründer von Kyuss, außerdem Mondo Generator, Ché, Fu Manchu, Bloodcot und viele andere mehr. Neben dem klassisch anmutenden Swing und Flow von Güt (ebenfalls von Bjorks Soloband), halten Stöner es lässig und tragen den Namen so, wie es nur diejenigen können, die den Sound mitgestaltet haben.

Stöner Line-Up:

Brant Bjork – Gitarre und Gesang

Nick Oliveri – Bass und Gesang

Ryan Güt – Schlagzeug