Burning Witches: streamen kostenlose Release-Show für ihr neues Album „The Witch Of The North“

Der Heavy Metal Hexenzirkel Burning Witches freut sich sehr, für den Erscheinungstag seines fantastischen neuen Albums The Witch Of The North eine Streaming-Release-Show ankündigen zu können: Freitag, den 28.05., um 20 Uhr! Der Stream wird kostenlos und auf der ganzen Welt abrufbar sein. Wer die Band unterstützen möchte, dem sei die Möglichkeit ans Herz gelegt, ein „Support-Ticket“ zu erwerben, das in verschiedenen Kategorien erhältlich ist. Also, streicht euch den Termin im Kalender an und bereitet euch schon mal drauf vor, von einer der derzeit spannendsten neuen Bands, die der Heavy Metal heute zu bieten hat, einen ordentlichen Tritt in den Allerwertesten zu bekommen!

Burning Witches

The Witch Of The North – Release Show Live Stream

Freitag, 28. Mai 2021

20:00 Uhr MEZ – 7.00pm GMT – 2.00pm US Eastern – 11am US Pacific

https://burningwitches-life4you.webflow.io/

Hier ein Statement der Burning Witches:

„Wir wollen der Veröffentlichung unseres neuen Albums The Witch Of The North einen besonderen Kick geben, indem wir unsere Fans auf der ganzen Welt an diesem besonderen Tag für einen Livestream zusammenbringen. Lasst uns diesen Tag erinnerungswürdig machen!

Schaltet euch am 28. Mai bei diesem Onlinekonzert dazu, es wird eine magische Nacht am Release-Tag! Danke für den tollen Support – wir hoffen, euch alle schnellstmöglich auf Tour wieder zu treffen! Eure Lieblings-HEXEN!“

Burning Witches online:

https://www.facebook.com/burningwitches666

https://www.burningwitches.ch/