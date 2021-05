Eyes Wide Open: unterzeichnen bei Arising Empire

Willkommen in der Arising Empire Familie!

„Die Welt brennt!“

Verwüstung breitet sich in der menschlichen Gesellschaft mit Pandemien, irreführenden Informationen und korrupten Führern aus. Warum können wir unsere Wege nicht ändern?

Eyes Wide Open ist eine vierköpfige Modern Metal-Band aus Karlstad (Schweden).

Ihr letztes Album The Upside Down (2019) von insgesamt vier, die bereits veröffentlicht wurden, überkam die Szene wie eine Dampfwalze und ebnete den Weg nach oben.

Ihre Musik trägt die Fackel aus der schwedischen Melodic Death Metal-Szene und mischt sie mit modernen Sounds und neuen Einflüssen, die vom Metalcore inspiriert sind. Eingängige Melodien, heftige Drums, pumpender Rhythmus und vielseitige Vocals verschmelzen zu einem eigenen Metal-Stil.

Wir zerstören uns und die Erde mit Gier, Depression und Hass. Wir schweigen und tun nichts dagegen, abgeschirmt mit einer selbstgemachten Maske.

„See the pain through my eyes

How it feels under the bleeding sky

I just want to say

We’re not here to stay

Humanity is running away“

Eyes Wide Open sind:

Erik Engstrand – Vocals

Kristofer Strandberg – Gitarre

Jesper Lindgren – Bass

Lucas Freise – Schlagzeug

