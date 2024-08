Presented by TFM.rocks: Against Evil auf „Give ’Em Hell“-Tour am 28.08.2024 im Florinsmarkt, Koblenz (Vorbericht)

Künstler: Against Evil, Spread Of Disease

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstrasse 16, 56068 Koblenz

Datum: 28.08.2024

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Kosten: 16 Euro VVK, 18 € AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Link: https://www.facebook.com/events

2019 hatte es eine deutsche Facebook-Gruppe geschafft, mit ihrem Projekt Curry (hier gibt es mehr Infos zum Projekt Curry) die indische Heavy Metal Band Against Evil nach Europa zu holen! Ein Märchen wurde wahr, sowohl für die Band, als auch für die Fans! Bereits 2019 zerlegten Against Evil den altehrwürdigen Florinsmarkt im Herzen der Koblenzer Altstadt. Nun, fünf Jahre später, gastieren Against Evil erneut im Florinsmarkt und haben die Koblenzer Lokalmatadoren Spread Of Disease als Anheizer für den Abend am 28.08.2024 angeheuert!

Es waren einmal vier Musiker in Indien. Noble John (Schlagzeug), Shasank Venkat (Gitarre), Sravan Chakravarthi (Gitarre und Gesang) und Siri Sri (Bass und Gesang) fanden sich zusammen, um im Land der heiligen Kühe zusammen Heavy Metal zu spielen. Da sie in einem frommen Land wohnten, nannten sie ihre Band Against Evil … wie heißt es doch zum Schluss so schön im Märchen: und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie im Florinsmarkt (oder so ähnlich). Also, das Märchen geht in eine weitere Runde!!!

Musikalisch gibt es von den Indern erstklassigen Heavy Metal in Tradition von Iron Maiden und Judas Priest mit einer frischen Brise Power. In diesem Jahr hat man mit Give ’Em Hell ein weiteres Studioalbum herausgebracht, dessen Songs die Fans an diesem Abend sicherlich um die Ohren gehauen bekommen.

Die noch junge Koblenzer Thrash Formation Spread Of Disease hat sich mittlerweile in der hiesigen Metalszene etabliert und bereits einige Gigs hinter sich! Eine Bürde, allerdings auch eine Ehre für die Jungs war es im Mai bei den Andernach Metaldays 2024 das Festival zu eröffnen. Die Formation um Frontmann Niko Krug hat dies mit Bravour gemacht. Die Mucke von Spread Of Disease ist natürlich was für die Old School Fraktion, denn die wird begeistert sein.

Die Metaller in Koblenz und Umgebung sollten sich den 28.08.2024 im Florinsmarkt nicht entgehen lassen!