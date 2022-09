Presented by TFM Rocks: Shout Loud Vol.14 am 22.10.2022 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 14

Bands: Bury The Liar, Cocoon, Tide Has Turned, Bronson A.D., Alpha Bastard

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 22.10.2022

Genre: Alternative Metal, Death Metal, Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore, Thrash Metal, Crust

Kosten: 8 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Link: https://www.facebook.com/events

Die Shout Loud Veranstaltungsreihe feiert ihr nächstes Event im Herbst dieses Jahres. Das Shout Loud Vol. 14 findet am 22.10.2022 im Big House in Neuwied statt. Die Shout Loud Veranstaltungsreihe bietet Fans der härteren Gangarten der metallischen Musik vorzügliche Bands live. An diesem Abend finden sich wieder fünf Bands ein, die ihre eigenen Interpretationen von Metal präsentieren werden. Das Line-Up hat es mal wieder in sich. Dieses Mal sind Bury The Liar, Cocoon, Tide Has Turned, Bronson A.D. und Alpha Bastard vertreten. Bei diesem Line-Up dürften sich die Besucher der Shout Loud Eventserie freuen.

Bury The Liar kommen aus Koblenz und servieren Metalcore auch mit deutschen Texten. Die Band ist mittlerweile etwas runderneuert, trotzdem kommt ihnen kein Gegenwind entgegen.

Cocoon, die Band, die sich eigentlich bereits 2013 aufgelöst hatte, hatte 2019 beim Shout Loud Vol. 10 im Big House in Neuwied eine exklusive Show! Nun werden sie beim Shout Loud Vol. 14 erneut die Bretter zerlegen.

Tide Has Turned ist eigenständiger Metalcore aus Braunschweig. Als Wegweiser für die letzte EP berufen sie sich auf Bands wie Architects oder Misery Signals.

Bronson A.D. gründeten sich im November 2013 mit dem Ziel, einfache, straighte Musik für den Moshpit zu machen. Einflüsse aus Thrash Metal und Old School Hardcore bilden die Hauptbestandteile ihres Sounds.

Crustcore / Death Metal liefern die Lahnsteiner Alpha Bastard, die gerade erst im Frühjahr ihre Promo Disgusting herausgebracht haben.

Fans der härteren Gangarten des Metals sollten sich das Shout Loud 14 im Big House am 22.10.2022 nicht entgehen lassen.

Karten sind ausschließlich an der Abendkasse für schlappe 8 Euro erhältlich.

Das Shout Loud ist ein fanfreundliches, kommerzloses Event mit fairen Preisen. Ausreichende Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor Ort. Neben der Konzerthalle steht eine Lounge zum Entspannen zur Verfügung.