Prestige: veröffentlichen Neu-Auflage ihres 1989er-Debütalbums „Attack Against Gnomes“

Prestige waren kaum aus dem Teenageralter heraus, sich aber bereits der Probleme in der Gesellschaft und der Welt um sie herum bewusst, als sie 1987 begannen, Musik zu machen. Oft wählte die Band eine humoristische Herangehensweise an die Songtexte, aber wenn man tiefer gräbt, verbirgt sich darin immer eine Botschaft. Ein Song wie This World zum Beispiel, ist heute so aktuell wie vor 35 Jahren.

Ihre Musik war schnell und aggressiv, und Prestige war die dritte Thrash Band, die in Finnland ein komplettes Album veröffentlichte. In den Jahren 1988 und 1989 kam es zu einem echten Durchbruch des Thrash Metal in Finnland, und Prestige waren mittendrin, spielten im ganzen Land und landeten in den Charts.

Ihr Debütalbum Attack Against Gnomes erschien 1989 und wurde vom damals angesagtesten und teuersten Produzenten, TT Oksala, produziert und aufgenommen. Die Aufnahmen zum Album dauerten sieben Tage. Abgemischt wurde das Album in den legendären Finnvox Studios in Helsinki. Massacre Records veröffentlicht nun eine Neu-Auflage dieses bahnbrechenden Thrash Metal Albums, am 13. Januar 2023 erscheint es als CD Digipak und limitierter Vinyl LP Edition. Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

„Endlich, 34 Jahre nach der Erstveröffentlichung, wird unser Debütalbum in physischer Form für ein breiteres, internationales Publikum veröffentlicht. 1988 war Finnland ein anderes Metal-Land wie ihr es jetzt kennt. Der Export von Metal war willkürlich und schwierig, wenn nicht sogar unmöglich“, erinnert sich die Band.

„Auf diesem Album hört ihr eine Gruppe von Jugendlichen, kaum 18 Jahre alt, die ihre Musik mit Leidenschaft und Einstellung spielen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, die gleiche Leidenschaft ist immer noch da. Wir hoffen, dass euch diese kleine Zeitreise gefallen wird!“

Als Bonus enthält die CD Digipak-Edition der Neuauflage des Prestige-Debütalbums das Demo Gods aus dem Jahr 1988, welches der Band überhaupt erst einen Plattenvertrag ermöglichte. Es wurde mit einem Achtspurrekorder in nur wenigen Stunden im Emma Studio aufgenommen, aber die Jungs wussten damals offensichtlich bereits, was sie taten. Auf dem Demo kann man Prestige roh und ungeschliffen hören, jedoch voller Hingabe zu ihrer Musik und ihrem Lebensstil.

Attack Against Gnomes Tracklist:

1. It’s Over

2. Force Of My Hate

3. Dead By Drugs

4. Attack Against Gnomes

5. Rotten Angel

6. Gods

7. Punishment

8. Brain Outburst

9. Rabb-it

10. Angels Cry

11. This World

12. Gods (Demo 1988) – CD Bonus Track

13. Force Of My Hate (Demo 1988) – CD Bonus Track

14. Brain Outburst (Demo 1988) – CD Bonus Track

15. Punishment (Demo 1988) – CD Bonus Track

16. Angels Cry (Demo 1988) – CD Bonus Track

Prestige live:

16.12.2022 (FIN) Tampere / Hönö

04.02.2023 (FIN) Vantaa / Rock Bear

02.03.2023 (FR) Paris / Le Klub

03.03.2023 (NL) Den Haag / Musicon

04.03.2023 (BE) Diest / Hell

23.07.2023 (FIN) Ylöjärvi / VahantarocK

19.08.2023 (FIN) Tampere / Speed Metal Party

Prestige online:

www.prestige.fi

www.facebook.com/Prestigemetalband