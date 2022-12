Omega Infinity: “The Anticurrent” erscheint im Februar via Season Of Mist Records

The Anticurrent, das zweite Album des deutsch/australischen Duos Omega Infinity kündigt den Nachfolger zu Solar Spectre an!

Mit einer Crew aus prominenten Gästen an Bord bietet das Zweitwerk nach wie vor extremen, rohen Black Metal, der die feindliche und unbarmherzige Kälte des Weltraums in sich trägt.

Die erste Single Iron Age erschien am 14.12., begleitet von einem beeindruckenden 360° Video, das in surreale Landschaften entführt:

Das Album erscheint auf Digipak und Vinyl am 24. Februar 2023 über Season Of Mist.

Artwork von Adrien Bousson

Mixed von Tentakel P./ Deep Void Studios

Mastered von Markus Stock/ Klangschmiede E

The Anticurrent Tracklist:

1. The Alpha

2. Creation

3. Iron Age Feat. Adrienne Cowan

4. Banish Us From Eden

5. To The Stars

6. Death Rays Feat. Lindsay Schoolcraft

7. Voices From The End Of Time Feat. András Nagy

8. Night Journey (Sear Bliss Cover) (Bonus) Feat. András Nagy

9. Ye Entrancemperium (Emperor Cover) (Bonus) Feat. MJ Braun

Über Omega Infinity

Omega Infinity: Die Geschichte des endlosen Kreislaufs von Geburt und Tod, erzählt auf kosmischer Ebene, betrachtet aus der Leere, die die gesamte Existenz durchdringt.

Das Debütalbum Solar Spectre (erschienen 2020 bei Season Of Mist) bot einen düsteren und verstörenden Soundtrack für die Reise durch unser eigenes Sonnensystem, indem es wütenden Black Metal der 90er-Jahre, harsche und bedrohliche Ambient- und Elektronikklänge mit kraftvollen Growls und Schreien kombinierte und bei seiner Veröffentlichung überwältigend positive Presse- und Fanreaktionen erhielt.

Nicht zufrieden mit nur einem einzigen Statement und einer größeren Vision für ihre Sicht der Leere folgend, hatten Tentakel P. (Todtgelichter) und Xen (NE Obliviscaris / Antiqva) zu diesem Zeitpunkt bereits ihr zweites Album fertiggestellt – nur die Pandemie verhinderte die Gesangsaufnahmen und somit eine frühere Veröffentlichung.

The Anticurrent eröffnete dem Hörer nun einen ganz anderen Blick auf Die Leere. Statt der Schwärze des Raums erforscht das Folgewerk die Zeit: Vom Urknall und der chaotischen Geburt des Universums geht es über den Aufstieg und Niedergang der menschlichen Zivilisation bis hin zum unausweichlichen Ende des Universums in dem bedrohlichen Finale des Albums.

Kein Omega Infinity-Album wäre vollständig ohne Coverversionen (Sear Bliss und Emperor) und die Beteiligung von Freunden mit Gastbeiträgen: Zusammen mit der Band kündigen (in der Reihenfolge ihres Erscheinens) Adrienne Cowan (Seven Spires/Avantasia), Lindsay Schoolcraft (Antiqva/ ex-Cradle Of Filth), Andras Nagy (Sear Bliss) und Marta J. Braun (Todtgelichter/Vyre) den Untergang an.

Wer schon immer mal wissen wollte, wie sich eine Unzahl von Schwarzen Löchern, die sich selbst in einer Zeitverzerrung verschlingen, anhört, sollte sich Omega Infinitys zweites Album The Anticurrent nicht entgehen lassen!

Für Fans von: Darkspace, Khonsu, Valborg, Blut Aus Nord

Alle weiteren Infos zu Omega Infinity findet ihr hier:

