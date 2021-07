Prestige: veröffentlichen offizielles Video zu „Innocent“

Mit Thrash Metal im Blut und der passenden Attitüde melden sich Prestige aus Finnland lautstark mit ihrem neuen Album Reveal The Ravage zurück, das am 13. August als CD-Digipak sowie Download & Stream bei Massacre Records erscheinen wird!

Seit heute kann man Innocent, die neue Single der Band, streamen und sich das dazugehörige offizielle Video auf ansehen!

Wer das Album in seiner Plattensammlung haben will, kann es hier vorbestellen: https://lnk.to/revealtheravage

Die limitierte LP Version (auf schwarzem Vinyl) des Albums wird am 26. November erscheinen!

Reveal The Ravage wurde von Samu Oittinen im Fantom Studio gemischt und gemastert. Das Artwork des Albums gestaltete Jan Yrlund / Darkgrove Design. Die Tracklist des Albums ist weiter unten verfügbar.

Die beiden Songs Exit und You Weep, die bereits im Mai als limitierte 7″ Single auf rotem Vinyl erschienen sind, werden ebenfalls auf dem Album zu finden sein.

Am 14. August werden Prestige auch bei der Speed Metal Party im Tullikamarin Klubi in Tampere, Finnland, auftreten.

Videos:

Innocent (Official Video): https://youtu.be/hXPkwqCzeHY

You Weep (Lyric Video): https://youtu.be/RcNyHRTDvwI

Exit (Official Video): https://youtu.be/jcnB_jTfzKk

Pretige- Reveal The Ravage – Trackliste:

1. Innocent

2. Burn My Eyes

4. Pick Your Poison

5. Exit

6. You Weep

7. In Remains

8. Ready?

9. Self Destruct

10. Prime Time

Links:

http://www.prestige.fi

https://www.facebook.com/prestigemetal

https://www.instagram.com/prestigemetalband

https://www.youtube.com/user/Prestigemetalband

https://spoti.fi/36OE1FS

CD Digipak

VÖ: 13.08.2021

Ltd. Vinyl LP

VÖ: 26.11.2021