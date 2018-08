Der Metal Hammer z.B. vergibt die Höchstwertung (7 von 7 Punkten) und schreibt: „Was ist das bitte für eine unfassbar geile Metal-Scheibe? Prachtvoll komponiert, herausragend produziert und mit einer Schärfe, die ich bislang von der Band überhaupt nicht kannte.“



Zum 20-jährigen Jubiläum lassen es Mat Sinner und seine Jungs ordentlich krachen: Mit neuem Album („Apocalypse“ erscheint am 10.08. via Frontiers Music), zahlreichen Shows auf den tollsten Sommerfestivals (u.a. Hellfest, Bang Your Head und Sabaton Open Air) – und einer ausgedehnten Headliner-Tour (Special Guests: RIOT V) durch ganz Europa.

Zur perfekten Einstimmung gibt´s ab Freitag (3. August) „The Ritual“, die dritte Single-Auskopplung aus „Apocalypse“, das von Mat Sinner selbst produziert wurde.

THE RITUAL – Release August 03, 2018