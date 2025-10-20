Primordial Rites: kündigen neue EP an und veröffentlichen daraus die erste Single/Video „The Calamitous Void (After The Gates Of Yoth)“

Nameless Grave Records freut sich, die bevorstehende weltweite Veröffentlichung von Contemplation Scriptures & The Swallowing Void, der neuen, kraftvollen EP der mexikanischen Death Metal-Band Primordial Rites, anzukündigen. Die EP wird am 14. November 2025 veröffentlicht.

Primordial Rites wurde 2019 aus der Vision von Iván Bloodhunter (ehemals Denial) gegründet und kanalisiert den kosmischen Schrecken von H.P. Lovecraft in eine gnadenlose Klangwaffe. Ihr Sound ist in der grundlegenden Rauheit des Death Metal der 90er Jahre verwurzelt und integriert die abgründige Intensität zeitgenössischer Bands wie Grave Miasma und Dead Congregation, wodurch ein einzigartiger und brutal effektiver Klang entsteht.

Um den Zuhörern einen ersten Eindruck des herannahenden Abgrunds zu vermitteln, präsentiert die Band auf dem YouTube-Kanal von Nameless Grave Records ihre erste Single und das Musikvideo zu The Calamitous Void (After The Gates Of Yoth):

Die Veröffentlichung folgt auf eine erfolgreiche Phase, in der Primordial Rites eine starke Live-Präsenz in Mexiko aufgebaut hat und mit internationalen Größen wie General Surgery, Perdition Temple und Sadistic Intent die Bühne geteilt hat.