Punk In Drublic: verkündet erste Bands und Termine für 2021

Auch das Punk In Drublic blieb nicht von der Corona-Krise verschont und musste ins nächste Jahr verschoben werden.

Nun gibt das Festival um Gründer Fat Mike (NOFX) die ersten Infos für die kommende Ausgabe preis. Die ersten Bands lesen sich wie folgt:

NOFX, Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Face To Face, Comeback Kid, Frank Turner & The Sleeping Souls, Pulley, Days N Daze, The Baboon Show und Satanic Surfers

Im deutschsprachigen Raum kann das Wander-Festival an den folgenden Dates besucht werden:

16.05.2021: Berlin, Zitadelle

(w/ NOFX, Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Comeback Kid, Frank Turner & The Sleeping Souls, Days N Daze, The Baboon Show)

21.05.2021: Wiesen (AT), Festivalgelände Wiesen

(w/ NOFX, Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Comeback Kid, Frank Turner & The Sleeping Souls, Days N Daze, The Baboon Show)

04.06.2021: Oberhausen, Turbinenhalle

(w/ NOFX, Me First & The Gimme Gimmes, Comeback Kid, Face To Face, Frank Turner & The Sleeping Souls, Days N Daze)

05.06.2021: Hannover, Kulturzentrum Faust Open-Air

(w/ NOFX, Frank Turner & The Sleeping Souls, Me First & The Gimme Gimmes, The Baboon Show, Face To Face, Comeback Kid, Days N Daze)

