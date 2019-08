Pure Steel Records: Metalfest 2019

Vom 01.11. bis 03.11.2019 findet das Pure Steel Records Metalfest in Ohio statt. Insgesamt werden 24 Bands den Foundry Concert Club in Schutt und Asche legen. Für alle Fans von US Heavy-, Power-, Speed-, Death und Thrash Metal gibt es ordentlich auf die Ohren.

Die Ticketpreise liegen bei 15 Dollar pro Tag und 35 Dollar für 3 Tage. Tickets sind bei billz.foundry@gmail.com verfügbar.

LINE-UP Freitag:

SEVEN WITCHES

WRETCH

LOWER 13

POWER THEORY

ATTIKA

AXEMASTER

WRATH ICON

STILLBORN PRODIGY

LINE-UP Samstag:

HELLSTAR

METALGODZ

RUTHLESS

GOTCHA

SLEEPLORD

VATICAN

SPIRITUAL SICKNESS

SANITY REMAINS

FAY TREE

LINE-UP Sonntag:

THE HOUNDS OF HASSELVANDER

ATTAXE

DELIRIUM

SUNLESS SKY

THUNDERSPELL

LOST LEGACY

EMERALD RAGE

