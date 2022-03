Purgatory: neues Album „Apotheosis Of Anti Light“ erscheint im April 2022 über War Anthem Records

War Anthem Records kündigt stolz den 9. Longplayer der deutschen Death Metal-Veteranen Purgatory an!

Apotheosis Of Anti Light wird am 1. April 2022 auf CD, LP und digital veröffentlicht.

Es wurde im Dezember 2021 im Musical Massacre’s Studio von Lukas Haidinger & Purgatory aufgenommen und von Patrick W. Engel im Temple of Disharmony gemastert. Das Artwork wurde von Bahrull Marta gestaltet.

Wie schon auf dem hochgelobten Vorgänger Omega Void Tribunal bieten Purgatory (die jetzt als fünfköpfige Band morden!) ultra-brutalen Death Metal mit mörderischen Riffs und Growls, die von totalem Chaos und Nihilität bis zu majestätischen morbiden Hymnen reichen.

Den Eröffnungstrack des Albums, (We Declare) War, könnt ihr an dieser Stelle anhören:

Apotheosis Of Anti Light – Tracklist:

1. (We Declare) War

2. Accused, Sentenced And Buried Alive

3. Ropes In November (Samhain’s Curse Part III)

4. The Moaning Of Dismal Halls

5. We Where Forced Astray

6. Deny! Deny!! Deny!!!

7. Expectato Solis

8. God Loves None Of You

9. Pantheon Of Slaughters

Purgatory – Line-Up

Dreier – Gesang

René Kögel – Gitarren, Gesang

Wolfgang Rothbauer – Gitarren

Nico Solle – Bass

Lutz Götzold – Schlagzeug

Gäste: Zusätzlicher Gesang von RS (Lie In Ruins), SB (Rumours) und A. Deathmonger

Purgatory – online:

https://www.facebook.com/Purgatory666

https://www.instagram.com/purgatory666_official

https://www.facebook.com/WarAnthemRecords