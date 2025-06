Quadvium: streamen Debütalbum „Tetradōm“ vollständig

Das Prog-/Metal-Fusionsquartett Quadvium bietet einen vollständigen Stream zum Debütstudioalbum Tetradōm, das am 30. Mai über Agonia Records erschienen ist. Die Band, die zur Hälfte in Kalifornien und zur Hälfte in den Niederlanden ansässig ist, wurde von den renommierten Bassisten Steve Di Giorgio (Testament, Death) und Jeroen Paul Thesseling (Obscura, Pestilence) gegründet. Sie werden von der Gitarristin Eve Smith (Myth Of I, Kaathe) und dem Schlagzeuger Yuma van Eekelen (Our Oceans, Pestilence) begleitet, die ihr Talent und ihre Expertise in diese einzigartige, bassorientierte Perspektive einbringen.

Genießt das Album hier in voller Länge:

Mehr Informationen zu Quadvium und ihrem gerade erschienen Debütalbum Tetradōm findet ihr hier.

