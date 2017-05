Die Kreativität und Produktivität kennt bei dem deutschen Heavy Metal-Trio von RAGE scheinbar keine Grenzen. Nur 14 Monate nach dem erfolgreichen »The Devil Strikes Again« Nackenbrecher, liefern RAGE ihr neues, nunmehr 23. Studioalbum namens »Seasons Of The Black« ab, welches am 28. Juli veröffentlicht werden wird!

Um Euch schon im Voraus erste Eindrücke zu liefern und Euch stets auf dem Laufenden zu halten, veröffentlicht die Band regelmäßig kurze Trailer aus dem Studio. Heute gibt es bereits den dritten Trailer zu sehen, den Ihr hier finden könnt: https://youtu.be/TcZsNTngpxU

Ihr habt die ersten beiden Trailer verpasst? Dann könnt Ihr das hier nachholen:

Trailer #1 (inklusive Songsnippet vom neuen Song ‚Blackened Karma‘): https://youtu.be/a1rY3xK3Q0w

Trailer #2: https://youtu.be/8GCpFLTvMvg

Aufgenommen wurde »Seasons Of The Black« im Februar/März 2017 in den Megafon Studios (Burscheid) und in den Soundchaser Studios (Zandhoven, Belgien). Produziert wurde von RAGE, während Dan Swanö (MARDUK, OPETH, DISSECTION, KATATONIA) für den Mix und das Mastering in den Unisound Studios (Grefrath) verantwortlich war. Das Coverartwork enstammt aus den kreativen Händen von Karim König.

RAGE – Live 2017

03.06. D Eichstätt – Open Air am Berg

10.06. D Starnberg – Food Rock Festival, Schlossberghalle

17.06. D Duisburg – Rage Against Racism (RAGE meets REFUGE)

29.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

02.07. E Barcelona – Rock Fest

06.07. D Ballenstedt – Rock Harz Open Air

16.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

21.07. UA Ternopil – Faine Misto Festival

03.-05.08. D Wacken – Wacken Open Air

10.08. E Villena – Leyendas Del Rock

12.08. B Kortrijk – Alcatraz Festival

13.08. D Königs Wusterhausen – Zombie Rock Festival

02.09. D Dormagen – Zons Rockt (RAGE meets REFUGE)

23.12. D Burglengenfeld – VAZ, X-Mas Dynamite Night

