Rage: sprechen über das Coverartwork und den Albumtitel ‚Seasons Of The Black‘

Das deutsche Heavy Metal-Trio Rage hat vergangene Woche die ersten Termine seiner kommenden Welttour zum neuen Album Seasons Of The Black(28. Juli via Nuclear Blast Records) sowie den ersten Albumtrailer enthüllt. Diese Woche präsentiert die Truppe den zweiten Albumtrailer, um den Fans weitere Details zu verraten. Begebt Euch auf YouTube und hört, was Rage über den Titel und das Coverartwork ihrer neuen CD Seasons Of The Black zu sagen haben:



Ihr habt den ersten beiden Albumtrailer verpasst?

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=p82TWz1678o

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=QN-ByL_ZzmE

Seasons Of The Black wurde im Februar/März 2017 in den Megafon Studios (Burscheid) und in den Soundchaser Studios (Zandhoven, Belgien) aufgenommen. Produziert wurde von Rage, während sich Dan Swanö (Marduk, Opeth, Dissection, Katatonia) in den Unisound Studios (Grefrath) um Mix und Mastering kümmerte.

