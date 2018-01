Rage: starten morgen ihre »Seasons Of The Black Tour«

Rage: starten morgen ihre »Seasons Of The Black Tour«

Im Juli letzten Jahres veröffentlichte das deutsche Heavy Metal-Trio Rage sein neues, nunmehr 23. Studioalbum Seasons Of The Black via Nuclear Blast und kündigte wenig später im Zuge der Albumveröffentlichung auch die dazugehörige Tour für 2018 an. Nun ist es endlich soweit, denn morgen startet die Reise, die sie über den gesamten Globus schicken wird! Eine komplette Terminübersicht findet ihr hier:

Seasons Of The Black Tour 2018

w/ Firewind, Darker Half

04.01. D Bochum – Zeche

05.01. D Speyer – Halle 101

06.01. I Milan – Legend Club

07.01. CH Pratteln – Z7

09.01. D Munich – Backstage

10.01. A Salzburg – Rockhouse

12.01. CZ Prague – Nova Chmelnice

13.01. CZ Zlín – Masters of Rock Café

14.01. SK Kosice – Collosseum

15.01. H Budapest – A38

16.01. SK Bratislava – Randal Club

18.01. E Murcia – Garage Beat Club

19.01. E Madrid – Sala Penélope

20.01. E Oviedo – Sir Laurens

w/ Firewind, C.O.P. UK

21.01. UK London – Underworld

22.01. UK Sheffield – Corporation

w/ C.O.P. UK

24.01. FIN Tampere – Jack the Rooster

25.01. FIN Helsinki – On the Rocks

26.01. RUS St. Petersburg – Aurora Hall

27.01. RUS Moscow – Yotaspace

28.01. RUS Yekaterinburg – Tele-Club

02.02. RCH Santiago – Subterraneo

03.02. RA Buenos Aires – Uniclub

04.02. BR São Paulo – Vic Club

07.02. CO Bogota – Le Lumiere

09.02. MEX Monterrey – Cafe Iguana

10.02. MEX Mexico City – Circo Volador

18.02. SGP Sin – EBX Live (w/ Venom Inc., Mors Principium Est, Bhelliom)

19.02. T Bangkok – Oxa Pub

22.02. J Tokyo – Shibuya Club Quattro

23.02. J Nagoya – Club Quattro

24.02. J Osaka – Umeda Club Quattro

w/ C.O.P. UK

25.02. ROK Busan – Kumsarock

27.02. ROK Seoul – Vhall

28.02. RC Taipei – Jack Live Studio

02.03. RUS Khabarovsk – Valicano Club

03.03. RUS Vladivostok – San Remo Club

Rage Festival-Shows:

17.03. D Marsberg – Metal Diver Festival (w/ Firewind)

18.03. UA Kiev – Sentrum Club

22.03. E Vigo – Master Club

23.03. E Valladolid – Galia Metal Fest

24.03. E Victoria – Urban Rock Concert Club

02. – 08.04. A Tröpolach – Full Metal Mountain

14.04. D Dettelbach – Metal Franconia

15. – 20.04. E Palma de Mallorca – Full Metal Cruise

22. – 28.07. SLO Tolmin – Metaldays

Seasons Of The Black wurde im Februar/März 2017 in den Megafon Studios (Burscheid) und in den Soundchaser Studios (Zandhoven, Belgien) aufgenommen. Produziert wurde es von Rage, während sich Dan Swanö (Marduk, Opeth, Dissection, Katatonia) in den Unisound Studios (Grefrath) um Mix und Mastering kümmerte.

Bestellt Seasons Of The Black physisch hier.

Bestellt Seasons Of The Black digital hier.

Mehr zu Seasons Of The Black:

Blackened Karma VIDEO:



Adoration VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TMCJz-BJoCs

Seasons Of The Black VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ttmdaGxsHWk&feature=youtu.be

Rage sind:

Peter „Peavy“ Wagner | Leadgesang, Bass

Marcos Rodriguez | Gitarre, Gesang

Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos | Schlagzeug, Gesang

Kommentare

Kommentare