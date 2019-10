Raised Fist: neue Single „Into This World“, neues Album „Anthems“ erscheint am 15.11.

Die schwedische Hardcore-Band Raised Fist präsentiert mit Into This World einen weiteren Vorboten aus dem Studioalbum Anthems, das am 15. November über Epitaph erscheint. Zudem zeigt das Quintett ein sehenswertes Video zu der brandneuen Single:

Frontmann Alexander „Alle“ Hagman kommentiert den emotionalen Hintergrund des neuen Tracks:

„This is a song dedicated to our friends, brothers and sisters from another time. The slowest song on the album, with a style mix between Wounds and Until The End. Also, the most powerful one. If you know, you know!“

Zuvor präsentierte die Band den Song Anthem. Die Produktion am siebten Studioalbum der Schweden übernahmen Roberto Laghi und Jakob Herrmann. Im Anschluss an das Release stehen Shows im Vorprogramm von Boysetsfire an, wovon bereits drei Termine im deutschsprachigen Raum ausverkauft sind. Die Daten in der Übersicht:

28.11. – Würzburg, Posthalle

29.11. – Köln, Palladium (Family First Fest)

02.12. – Hamburg, Große Freiheit – Sold Out

03.12. – Leipzig, Werk 2

04.12. – Wien (AT), Arena

05.12. – München, Tonhalle

06.12. – Münster, Skaters Palace – Sold Out

07.12. – Wiesbaden, Schlachthof – Sold Out

Anthems Tracklist:

1. Venomous

2. Seventh

3. Anthem

4. Murder

5. Into This World

6. Shadows

7. Oblivious

8. Polarized

9. We Are Here

10. Unsinkable II

Raised Fist sind:

Alexander „Alle“ Hagman – Vocals

Andreas „Josse“ Johansson – Bass

Jimmy Tikkanen – Guitar

Daniel Holmgren – Guitar

Robert Wiiand – Drums

Raised Fist online:

Website | Facebook | Twitter | Instagram