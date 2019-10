Alcest: sprechen über das Songwriting und den Aufnahmeprozess

In weniger als zwei Wochen veröffentlichen Alcest ihr 6. Studioalbum Spiritual Instinct. Der in den französischen Drudenhaus-Studios aufgenommene neue Longplayer, das sowohl während als auch nach der Tour zu ihrer erfolgreichen Vorgängerscheibe Kodama geschrieben wurde und einen karthatischen Prozess für Blackgaze-Pioniere darstellt, führt in dunkle Klanglandschaften und erscheint am 25. Oktober.

Heute spricht Bandleader Neige über die Aufnahmen des neuen Albums mit Benoit Roux und erklärt, wie langwierig und schwierig der Schreibprozess manchmal sein kann, während er es an anderen Tagen schafft, einen Track innerhalb 24 Stunden fertig zu stellen. Er beleuchtet auch den gemeinsamen Arbeitsprozess mit seinem Bandkollegen Winterhalter und wie sie sich bei der Arbeit ergänzen. Seht hier den kompletten Trailer:

Letzte Woche hat die Band ihre große Europea-Headlinetour mit den Support Acts Birds In Row und Kælan Mikla angekündigt und die Tickets sind nun im Vorverkauf erhältlich. Seht Alcest auf diesen Dates:

06.02. F Audincourt – Le Moloco

07.02. F Tourcoing – Le Grand Mix

08.02. F Lyon – Ninkasi Kao

09.02. D München- Technikum

10.02. D Köln – Kantine

11.02. D Hamburg – Gruenspan

12.02. D Leipzig – Täubchenthal

13.02. D Berlin – Heimathafen

14.02. D Hannover – Capitol

15.02. DK Kopenhagen – Pumpehuset

16.02. S Stockholm – Fryshuset Klubben

18.02. FIN Helsinki – Tavastia

19.02. LV Riga – Melnā Piektdiena

20.02. PL Warschau – Klub Proxima

21.02. PL Krakau – Klub Kwadrat

22.02. A Wien- Szene

23.02. H Budapest – A38

24.02. RO Cluj-Napoca – Form Space

25.02. RO Bukarest – Quantic Club

26.02. BG Sofia – Mixtape 5

28.02. SLO Ljubljana – Kino Šiška

29.02. I Parma – Campus Industry Music

01.03. CH Luzern – Schüür

02.03. D Stuttgart – Im Wizemann

03.03. B Brüssel – Orangerie @ Botanique

05.03. UK Manchester – Gorilla

06.03. UK Bristol – The Fleece

07.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

Zudem wird die Band auf den folgenden Festivals in diesem und kommenden Jahr am Start sein:

18.10. NL Leeuwarden – Into the Void

19.10. D Hameln – Autumn Moon Festival

26.10. F Straßburg – La Laiterie

02.11. UK Leeds – Damnation Festival

16.11. D Neunkirchen – Gloomaar Festival

06.12. E Madrid – Madrid is the Dark

07.12. P Lisbon – Under the Doom Festival

13.12. NL Eindhoven – Metal Meeting

14.12. UK London – Beyond The Past

2020:

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

06. – 08.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

Solltet ihr die vorab veröffentlichten Musikvideos, gefilmt von Craig Murray, verpasst haben, könnt ihr das hier nachholen:

Protection: https://youtu.be/Tn7wvu8R4Wk

Sapphire: https://youtu.be/69fnUZhV8SI

Alcest sind:

Neige – Gesang, Gitarre, Bass, Synthies

Winterhalter – Schlagzeug

