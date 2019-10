The Struts: neues Video online, live ab 25.10. in Köln, Berlin & München

Pünktlich zur Tour kommende Woche, gibt es von den britischen Glamrockern The Struts noch ein neues Video für den Song Tatler Magazine.

Live:

Fr, 25.10. Köln, Bürgerhaus

So, 27.10. Berlin, Columbia Theater

Mo, 28.10. München, Technikum Kultfabrik

Tickets bekommt ihr hier.

Nach einer triumphalen Tournee im Frühjahr erntete die Band zahlreiche lobende Livereviews – unter anderem vom Guardian (die sie mit 5/5 Sternen ausgezeichnet hatte), von Kerrang!, dem Record Collector, Classic Rock und vielen mehr. Die Washington Times betitelt sie sogar als „die beste Rock’n’Roll Band des 21. Jahrhunderts“.

Anfang April wurde das Lyric-Video zur aktuellen Single In Love With A Camera veröffentlicht. Der stadiontaugliche Hit findet sich auf dem zweiten Album Young & Dangerous, das seit seiner Veröffentlichung Ende Oktober 2018 auf beiden Seiten des Atlantiks gleichermaßen gefeiert wird.

Innerhalb weniger Jahre haben sich The Struts als Support für die Rolling Stones, The Who, Guns N‘ Roses oder die Foo Fighters Fans unter allen großen Rock-Ikonen gemacht. Dave Grohl lobte sie als den „besten Support, den die Foo Fighters jemals hatten“.

Die Young & Dangerous Tour führt die Band zuerst durch ganz England, bevor sie Ende Oktober auch in Deutschland Halt macht. Frontmann Luke Spiller freut sich: „Meine Damen und Herren – wir freuen uns sehr diese zusätzlichen Termine für die Tour bekannt geben zu dürfen. Das werden unsere bisher besten Shows, also sichert euch eure Tickets so bald wie möglich. Wir können es kaum erwarten euch alle bald wieder zu sehen. Ich liebe euch.“