Reach: beginnen mit „Hell On Earth“ die nächste Phase in ihrer Bandgeschichte und gehen mit Eclipse auf Tour

Die Stockholmer Rockband Reach meldet sich mit ihrem nächsten Kracher zurück: Hell On Earth ist am 21. November über Icons Creating Evil Art erschienen. Der Song ist ein unerbittlicher Zusammenstoß aus eingängigen Melodien, Metal-Riffs und Schreien – eine Hymne für eine Welt im Umbruch und furchtlos, und für all jene, die noch stehen, während die Verrückten mit geladenen Waffen die Welt beherrschen.

Hell On Earth thematisiert den schmalen Grat zwischen Großzügigkeit und Selbstverständlichkeit, zwischen Vertrauen und Gleichgültigkeit in einer Zeit des Wandels – und der Song pulsiert vor dieser Dringlichkeit. Seht euch das Video hier an:

Die Band erklärt: „Hell On Earth is a song about the current state of the world. It’s a heavier song for a heavier time.“

Reach sind international keine Unbekannten. Ihr 2024 erschienenes Album Prophecy beschritt neue Wege: Die Single Mama Mama lief in Dauerschleife auf Deutschlands wichtigsten Rocksendern – Radio Bob!, Star FM und Radio 21 –, während das schwedische Label Bandit Rock sie regelmäßig im Radio unterstützte. Die Band tourte ausgiebig durch Europa und perfektionierte ihre Live-Intensität zu einer messerscharfen Waffe.

Diese neueste Single markiert eine stilistische Weiterentwicklung: Reach setzen auf härtere Klangfarben, technische Präzision und emotionale Tiefe, ohne dabei ihre charakteristische Melodik und die klare Stimme (von Frontmann Ludvig) zu verlieren. Das kommende Video unterstreicht diese Veränderung – visuell, direkt und darauf ausgelegt, die filmische Dimension des Songs zu verstärken. Gefilmt und inszeniert von Damón Zurawski @futurelegendsfilms im Studio Icons Creating Evil Art. Die Band kommentiert: „We’re happy to be partnering up with Damón Zurawski for this one. It feels like the beginning of a great new partnership for us and we can’t wait to reveal what we’ve been working on.“

Anstehende Tournee

Die Reise geht live weiter: Ab Ende November supporten sie Eclipse in ganz Europa und bringen Hell On Earth live vom Studio auf die Bühne. Erlebt Reach in voller Stärke, während sie neue Wege beschreiten und ihr nächstes Album in Angriff nehmen.

Tourdaten für Reach als Support für Eclipse

23/11 Lucerna Music Bar – Prague

24/11 Szene – Vienna

25/11 Hirsch – Nürnberg

26/11 Colos-Saal- Aschaffenburg

27/11 DVG-Club – Kortrijk

6/12 Old Capitol – Langenthal

7/12 Legend Club – Milan

