Red Reveal: veröffentlichen ihre neue Single „Vanity Decide“

Red Reveal, die Band aus der Stadt, die die Welt erleuchtete, bringt ihr Hardrock-Brand zum Leuchten.

Red Reveal ist eine Hardrock-Band aus New Bedford, Massachusetts. Inspiriert von klassischem und modernem Hardrock hat Red Reveal einen eigenen Sound entwickelt. Angeführt von Gitarrist und Sänger Randy Lee, zusammen mit Bassist Rob Massoud und Schlagzeuger Nate MacMillen, kennen sich die Mitglieder von Red Reveal seit vielen Jahren und haben in verschiedenen Bands miteinander gespielt. Sie haben ihren Sound im Laufe der Zeit perfektioniert. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum wurde 2018 veröffentlicht und erhielt großes Lob. Es gewann bei den New England Limelight Music Awards in der Kategorie Bester Newcomer. Die Band entwickelt sich weiter und erobert musikalisch mit jedem neuen Album neues Terrain.

Red Reveal II dreht sich darum, das, was sie auf dem vorherigen Album geschaffen haben, herauszufordern. Marko Duplisak übernimmt auf diesem Album den Leadgesang. Es ist ein Album, das mit voller Wucht beginnt und kaum eine Pause einlegt, bis auf einen kurzen Moment in der Mitte. Red Reveal aus New Bedford, Massachusetts, geht unbeirrt weiter und zeigt, was sie am besten können: Hardrock-Musik für alle Hörer zugänglich zu machen. Auf diesem Album ist für jeden etwas dabei.

Die Single Vanity Decide besticht durch energiegeladene Riffs, die von tiefgründigen Texten begleitet werden, und fordert dazu auf, zuerst bei sich selbst nachzudenken, bevor man über andere urteilt. Red Reveal II und die Single Vanity Decide sind auf allen Streaming-Plattformen und auf Bandcamp erhältlich.