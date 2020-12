Reject The Sickness: veröffentlichen neue Single und Video

Die Belgier Reject The Sickness kennt und mag man im Underground bereits. Doch 2021 legen sie noch locker einen drauf. While Our World Dissolves ist ein brutal-melodisches Extrem-Metal-Brett. Genau wie die Urväter des Genres es vorexerzierten, halten sich Aggressivität und Catchiness perfekt die Waage. Im Vergleich zu den Vorgängern ist While Our World Dissolves sogar noch einen Zacken düsterer und roher ausgefallen, ohne die melodische Komponente zu vernachlässigen.

Inhaltlich geht es nach wie vor um die jungen Außenseiter in unserer Gesellschaft und die damit verbunden dunklen Abgründe der menschlichen Psyche. Die Texte mögen fiktional sein, doch Frontmann Guy bringt durch seinen Job als Sozialarbeiter genügend Fachwissen ein, um sie realitätsnah zu verfassen. Jetzt gibt´s mit Disapproval Of The Weak die erste Vorab-Single inklusive Video.

2020 war nun mal ein Scheißjahr, doch die Belgier machen es zum Abschluss ein Stück besser. Wie die Kerle hier Härte und Melodik verbinden, lässt einen immer wieder daran denken, superb der melodische Death/Thrash in seiner Urform war, bevor er mehr und mehr verwässerte. Rejeckt The Sickness kommen auf den Punkt, unbarmherzig und doch mit dieser eigentlich typisch skandinavischen Eingängigkeit. Eine brillante Mischung aus den Großtaten von Obscura, Testament, Dissection, Meshuggah, Morbid Angel, In-Quest, Gojira, Dark Angel, Pestilence und At The Gates.

