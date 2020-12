Am 15.1.2021 erscheint das neue Best Of Doppel Album The Chronicles Of Eden – Part 2! Ihr könnt hier bereits jetzt eine handsignierte Kopie vorbestellen. Mit dem Lyricvideo zur Single Trauergold gibt es jetzt schon mal einen Appetizer der Truppe.

Die Band dazu: „Ein herzliches Dankeschön an Georg Riha (Riha Film Produktions GmbH) für die freundliche Zurverfügungstellung der atemberaubenden Luftbilder und Dominik Steiner für seine Assistenz!“



Quelle: Edenbridge